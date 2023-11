Colpo del Frosinone in casa del Napoli: i ciociari allenati da Eusebio Di Francesco vincono contro il Torino ai tempi supplementari

Colpo del Frosinone in casa del Torino nei sedicesimi di Coppa Italia. I ciociari di Di Francesco vincono 2-1 in casa dei piemontesi con i gol di Ibrahimovic e Reinier. A Juric non basta il gol di Zima, ai quarti contro il Napoli ci vanno i laziali.

Le formazioni ufficiali

Marcatori: pt 5′ Ibrahimovic (F), pt 31′ Zima (T), pts 8′ Reinier (F)

Torino (3-5-2): Gemello; Zima, Buongiorno, Rodriguez; Lazaro (st 8′ Bellanova), Linetty (st 22′ Vlasic), Tameze (st 22′ Ilic), Gineitis, Vojvoda; Zapata (st 34′ Karamoh), Sanabria (st 34′ Pellegri, pts 1′ Seck). A disp. Milinkovic-Savic, Popa, Sazonov, Antolini, N’Guessan, Ricci, Radonjic. All. Juric

Frosinone (4-3-3): Cerofolini; Lirola, Okoli, Monterisi, Oyono; Mazzitelli (pts 1′ Lulic), Bourabia (st 33′ Barrenechea), Brescianini (st 16′ Marchizza); Kvernadze (st 16′ Soulé), Ibrahimovic (st 33′ Reinier), Cheddira (pts 1′ Kaio Jorge). A disp: Frattali, Turati, Romagnoli, Baez, Garritano, Lusuardi. Allenatore: Di Francesco

Arbitro: Fourneau di Roma (ass. Rocca e Garzelli; IV Gualtieri; Var Abbattista; Avar Di Vuolo)

La partita

Allo stadio Grande Torino i padroni di casa del Toro e il Frosinone di Di Francesco si giocano l’accesso agli ottavi di finale di Coppa Italia. A partire forte sono gli ospiti che sbloccano la gara con il talento diciassettenne Ibrahimovic dopo soli 5’ sfruttando una dormita da parte della difesa di Juric. I piemontesi reagiscono e trovano il gol del pareggio con Zima al 31’. Il secondo tempo scorre via sui binari dell’equilibrio e la partita giunge poi ai tempi supplementari. Al minuto 98’ riporta avanti i ciociari Reinier.

La Coppa Italia

Occasione sfumata per il Torino di Juric, costretto a salutare la Coppa Italia ai sedicesimi. Il Frosinone si regala il Napoli nella sfida valevole per gli ottavi di finale.