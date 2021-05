Covid, Cortina d’Ampezzo apre le vaccinazioni ai turisti

Gli albergatori di Cortina d'Ampezzo hanno proposto di permettere i turisti di ricevere la seconda dose di vaccino.

Somministrare la seconda dose del vaccino mentre si è in villeggiatura. La proposta arriva dagli albergatori del Cadore ed in particolare da quelli di Cortina d’Ampezzo, località turistica di montagna tra le più note non solo del Veneto, ma anche d’Italia.

L’idea di fondo è quella di permettere ai vacanzieri di poter trascorrere la loro permanenza a Cortina d’Ampezzo senza i pensieri di poter poi rientrare nel comune di residenza di origine per il richiamo. “Credo che sia importante mettere in campo tutte le azioni possibili”, ha dichiarato un albergatrice davanti alle telecamere di TgCom 24.

Cortina d’Ampezzo vaccinazione turisti, un modo per incentivare chi va in vacanza

“Il fatto di poter fare la seconda dose del vaccino in vacanza, può agevolare quelle persone titubanti di partire”, queste le parole di un’albergatrice di Cortina d’Ampezzo che davanti alle telecamere di TgCom24 ha fornito un quadro di ciò che si propone di fare questo comune veneto già nelle prossime settimane.

Durante il servizio di TgCom è emerso dalle parole degli albergatori come sia tanta la voglia di ripartire dopo un lungo periodo di chiusure che ha messo a dura prova la stagione turistica nella località veneta.

Ora l’occasione di ripartire c’è ed è senz’altro interessante perché i turisti potranno programmare le loro vacanze evitando al contempo l’ansia di ricevere la seconda dose.

Cortina d’Ampezzo vaccinazione turisti, l’amministrazione mette a disposizione l’hub

Al fine di mettere in atto questo progetto, l’amminstrazione comunale di Cortina d’Ampezzo ha già annunciato che metterà a disposizione dei turisti l’hub vaccinale già ampiamente attivo e quindi pronto per accogliere i prossimi turisti.

Nel frattempo il comune Veneto in una nota ha fatto sapere che il 27 maggio 2021, si terrà una sessione straordinaria di vaccinazione.

“Il giorno 27 maggio 2021 presso lo Stadio del Ghiaccio di Cortina d’Ampezzo si terrà una sessione straordinaria di vaccinazione anti-covid in modalità drive in. E’ necessario prenotarsi da lunedì 17 a venerdì 21 maggio secondo le modalità indicate nell’avviso allegato”.

Cortina d’Ampezzo vaccinazione turisti, il bilancio dei contagi nel Veneto

inversione di tendenza, questa volta in positivo nella Regione Veneto che ha registrato nelle ultime 24 ore 70 nuovi casi su un totale di 15562 registrando quindi un netto – 54. Buone notizie anche sul fronte ospedaliero registrando 15 ricoveri in meno per i pazienti ordinari e meno uno in terapia intensiva.