Covid, focolaio alla scuola elementare di Marnate: 50 bambini positivi

A Marnate da qualche giorno è stata chiusa la scuola primaria Gabelli. Uno stop delle lezioni in presenza di due settimane, come deciso dall’Ats. I bambini risultati positivi al Covid sono 50, suddivisi in sei classi. Si tratta di un’incidenza che ha forzatamente determinato la necessità di chiudere la scuola. “Una ulteriore diffusione del virus è da evitare assolutamente pertanto invito le famiglie ad adottare tutte le misure necessarie a prevenire ulteriori contagi” ha dichiarato Elisabetta Galli, sindaco di Marnate.

Covid, focolaio alla scuola elementare di Marnate: residenti nei comuni vicini

20 dei 50 bambini positivi non risiedono a Marnate, ma in comuni vicini. Per questo il livello di allarme nella zona è aumentato, con l’appello a rispettare tutte le disposizioni per fermare la diffusione del virus. I contagi sono in aumento nelle scuole della provincia di Varese, dove la scorsa settimana è stata chiusa la scuola Marconi a Gallarate a causa di 30 contagiati tra i bambini e 6 tra il personale scolastico.

I ricoverati per Covid negli ospedali dell’Asst Valle Olona sono in aumento, per un totale di 41 pazienti. Ieri erano in accertamento 5 persone al pronto soccorso dell’Ospedale di Busto Arsizio e 2 persone al pronto soccorso dell’Ospedale di Gallarate per sintomi simili al Covid.

Covid, focolaio alla scuola elementare di Marnate: “Siamo ancora molto distanti dai numeri del novembre 2020”

“Per fortuna siamo ancora molto distanti dai numeri del novembre 2020, che erano sette volte superiori” ha spiegato il Direttore sanitario dell’Asst Valle Olona, il dottor Claudio Arici.

“Di concerto con Regione Lombardia stiamo adeguando il numero di posti letto per acuti. Per ora siamo assestati intorno ai 40 posti letto disponibili ma, parallelamente, stiamo procedendo a rendere disponibili posti letto per i pazienti che, superata la fase acuta, continuano ad avere necessità assistenziali che ne impediscono la dimissione a domicilio” ha aggiunto.