Il focolaio scoppiato al comando dei vigili di Pavia si è allargato. Al momento ci sono 8 positivi e 23 in quarantena. Sette di loro erano vaccinati.

Covid, il focolaio al comando dei vigili si allarga: 8 positivi e 23 in quarantena

Il focolaio di Covid-19 che è scoppiato al comando della polizia locale di Pavia sta iniziando ad allargarsi. Nella giornata di ieri i positivi erano solo sei, mentre oggi sono diventati otto gli agenti che sono stati contagiati dal virus. Tra questi sette di loro erano vaccinati e solo uno non era vaccinato. Le loro condizioni al momento non sono preoccupanti, ma essendo entrati in contatto con altri colleghi, al momento ci sono 23 agenti in quarantena fiduciaria, che non possono prestare servizio.

Covid, il focolaio al comando dei vigili si allarga: più di un terzo del personale non è in servizio

Al momento più di un terzo del personale in forza al comando di Pavia non è in servizio. Si tratta di un improvviso vuoto di organico che sta creando non pochi problemi, soprattutto nell’organizzazione dei soliti controlli all’esterno delle scuole cittadine al termine delle lezioni. In questo momento la carenza di personale sta mettendo a dura prova il comando.

Covid, il focolaio al comando dei vigili si allarga: aumento dei ricoverati

In leggero aumento anche i pazienti ricoverati all’ospedale San Matteo di Pavia. In terapia intensiva ad oggi ci sono tredici persone, mentre altre ventisette sono ricoverate nel reparto di malattie infettive. Nelle ultime 24 ore ci sono stati tre nuovi ricoveri e una sola dimissione.