Covid, il calciatore dell’Atalanta Matteo Pessina è guarito

Il giocatore dell'Atalanta Matteo Pessina è guarito dal Covid. Potrà tornare a disposizione di Gasperini in vista del prossimo match.

Buone notizie per l’Atalanta e la Nazionale azzurra. Dopo il difensore della Juventus Leonardo Bonucci è guarito anche il calciatore Matteo Pessina che potrà rientrare in squadra e mettersi a disposizione del tecnico nerazzurro Gasperini in vista di un match fondamentale per le sorti in Champions League ovvero contro la Juventus.

A renderlo noto l’Atalanta con un comunicato diramato sul suo sito istituzionale. Il calciatore nella giornata di giovedì 15 aprile è stato tampne al tampone molecolare, mentre nel pomeriggio – ha aggiunto la società – ha effettuato gli esami “RTP”.

Atalanta, Matteo Pessina è guarito dal Covid

“Nella giornata odierna, il calciatore Matteo Pessina è stato sottoposto, come previsto da protocollo, ad un test molecolare per Covid-19 che ha dato esito negativo“, queste le parole dell’Atalanta che ha annunciato con un comunicato diffuso sul suo sito web che il calciatore Matteo Pessina è guarito e pertanto potrà tornare ad allenarsi in vista della partita del prossimo turno di campionato Atalanta – Juventus, che sarà importantissima ai fini della corsa in Champions League.

La squadra Bergamasca nella nota ha concluso aggiungendo che “Il giocatore, a seguito dell’attestazione di fine quarantena rilasciata dall’ATS, nel pomeriggio ha sostenuto gli esami ‘’RTP’’.

Il recupero di Pessina si rivela dunque essere prezioso, inoltre la guarigione del giocatore dell’Atalanta si aggiunge a quella di Leonardo Bonucci entrambi contagiati al termine dell’impegno in Nazionale.