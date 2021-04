Covid, la conduttrice di Detto Fatto Bianca Guaccero è risultata positiva

La nota conduttrice della trasmissione "Detto Fatto" Bianca Guaccero è risultata positiva al Coronavirus. L'annuncio è stato dato in diretta.

“Non so come sia accaduto, ha preso anche me. Per ora sto bene, solo un po’ di tosse”, queste le parole della conduttrice della trasmissione “Detto Fatto” Bianca Guaccero che ha annunciato in collegamento da casa durante la trasmissione di essere risultata positiva al Coronavirus.

Un annuncio dove la Guaccero ha tranquilizzato i telespettatori da casa rendendo noto che per il momento ha accusato solo un po’ di febbre e tosse.

Detto Fatto, nonostante ciò non si ferma. A sostituire la conduzione di Bianca Guaccero durante la sua assenza Carla Gozzi e Jonathan Kashanian già al suo fianco nel programma. Non sarebbe tuttavia escluso che la conduttrice possa comunque presenziare da casa, come per altro già accaduto in casi analoghi.

Covid, Bianca Guaccero è positiva

Bianca Guaccero è risultata positiva al Covid. L’annuncio è stato dato in diretta dalla stessa conduttrice di casa RAI che durante la trasmissione “Detto Fatto”, ha raccontato alcuni dettagli importanti a cominciare dal suo stato di salute mettendo in evidenza di aver accusato un po’ di tosse e febbre aggiungendo inoltre che “ho fatto un primo tampone rapido e sono risultata positiva, stasera aspetto il risultato del molecolare. Ma ahimè, purtroppo, c’è una grande percentuale che mi dice che l’ho beccato anche io, nonostante io sia una persona che sia stata quasi presa in giro nel tempo, per il mio essere fissata veramente, veramente a tutto”.

Ha poi proseguito invitando a non abbassare la guardia: “non so come sia potuto succedere”, le parole di Bianca Guaccero.