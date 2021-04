Covid, le condizioni di Daniele De Rossi ricoverato allo Spallanzani

Le condizioni di Daniele De Rossi ricoverato allo Spallanzani di Roma per le complicazioni dovute al covid: ha la polmonite, ma sarebbe sotto controllo.

L’ex capitano della Roma, Daniele De Rossi, oggi nel team tecnico della Nazionale italiana, è ricoverato dall’8 aprile allo Spallanzani di Roma per le complicazioni dovute all’infezione da covid che lo stesso ha contratto a causa di un cluster scoppiato durante l’ultimo raduno degli azzurri.

Quali sono al momento le condizioni di De Rossi? Stando a quanto riferito dalla struttura ospedaliera, l’ex centrocampista della Roma è nel reparto di terapia intensiva a causa della polmonite, ma il suo stato di salute sarebbe discreto e sotto controllo.

Covid, le condizioni di De Rossi

Come detto in precendeza De Rossi ha contratto il virus durante l’ultimo ritiro della Nazionale italiana, in un focolaio che ha gettato molti dubbi sulla validità dei protocolli adottati dalla Federazione in occasione della partita di qualificazione al Mondiale di Qatar 2022 in Lituania.

Il primo caso riconducibile al cluster risale al 25 marzo, prima ancora che la squadra partisse per Sofia.

Il 29 marzo tutti i membri dello staff e della squadra erano risultati negativi al tampone. Nei giorni successivi però la situazione è nettamente cambiata, con diversi positivi nello staff tecnico e tra i giorcatori tra cui anche Leonardo Bonucci della Juventus. A questi hanno fatto seguito altri casi, con il campionato che, nel frattempo, è ripreso e con dunque potenziali cluster in tutte le società di Serie A e non solo.

Una situazione che mette in imbarazzo la Ferderazione e tutto il suo sistema di regole e norme anti covid a quanto pare inefficaci a gestire l’emergenza.