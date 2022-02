Crisi Totti Blasi, spuntano i “fatti economici”: l’indiscrezione

Crisi Totti Blasi, spuntano i "fatti economici": è per questo che il divorzio non s'ha da fare?

La presunta crisi tra Francesco Totti e Ilary Blasi continua ad arricchirsi di dettagli sconcertanti. Nelle ultime ore, è spuntato un chiacchiericcio secondo cui i “fatti economici” della coppia sono talmente importanti, da non consentire loro il divorzio.

Crisi Totti Blasi: spuntano i fatti economici

Anche se Francesco Totti ha smentito una crisi in corso con Ilary Blasi, nessuno sembra credere alle sue parole. Non a caso, il chiacchiericcio su di loro continua ad arricchirsi di dettagli. Dopo lo spiffero sull’amante Noemi e sulla reazione di mamma Fiorella alla separazione, il Corriere della Sera ha aggiunto un altro tassello: i “fatti economici“. Pare che l’ex calciatore e la conduttrice siano una vera e propria macchina macina soldi, il che significa che ci sono troppi interessi di mezzo per arrivare ad una separazione.

Non solo, sembra che molti dei loro progetti imprenditoriali siano intestati alla Blasi e gestiti dalle sorelle di lei. Insomma, un impero che non deve assolutamente sgretolarsi.

Totti e Blasi: il denaro è un problema

Sul Corriere della Sera si legge:

“Ormai la fruttuosa gestione del patrimonio e della preziosa immagine del Campione nel mondo (secondo il sito Qui Finanza solo da calciatore avrebbe incassato oltre ottantaquattro milioni di euro netti) è passata sempre più nelle mani della sorelle di Ilary, Silvia e Melory, e dei rispettivi mariti, che avrebbero messo da parte Vito Scala, ex preparatore atletico, grande amico e fidato tuttofare di Francesco”.

Stando a quanto si legge, il patrimonio di Totti e della Blasi sarebbe gestito dai familiari della conduttrice. Pertanto, un divorzio sarebbe quasi impossibile.

Una separazione che non s’ha da fare

Il Corriere della Sera prosegue:

“Ma non c’è granché che possa fare, visto che molte quote e attività sono intestate alla moglie. Oltre che una coppia, Totti e Blasi sono un’azienda milionaria. Separarsi sarebbe complicato, costoso e sconsigliabile. Una sofferenza da ogni punto di vista. Ed è anche per questo, oltre che per amore degli adorati figli Cristian, Chanel e Isabel, che Francesco e Ilary, se mai c’è stata rottura, cercheranno di restare insieme”.

Pertanto, anche se la crisi tra Totti e la Blasi dovesse essere vera, i due continuerebbero a restare insieme in nome del ‘dio’ denaro. Ovviamente, anche l’amore che entrambi nutrono per i tre figli gioca un ruolo importante. In primis, però, ci sono i “fatti economici”.