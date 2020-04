19 gruppi Telegram che diffondevano gratuitamente giornali e riviste sono stati posti sotto sequestro dalla Procura di Bari.

Dopo l’inchiesta e le indagini della Procura della Repubblica di Bari relativa ai gruppi Telegram che ogni giorno condividono gratuitamente pdf di giornali, periodici e libri, 19 di essi sono stati posti sotto sequestro preventivo d’urgenza.

Gruppi Telegram con pdf dei giornali

Si tratta di canali accessibili a tutti che distribuiscono, trasmettono e diffondono beni tutelati dal diritto di autore dopo aver acquisito illecitamente, mediante accesso abusivo al sistema informatico, decine di migliaia di files. Tutto questo a fini di lucro, costituito dalla cessione dei dati personali a fine pubblicitario.

I reati che il procuratore Roberto Rossi ha contestato all’applicazione sono molteplici e tra questi vi è anche l’accusa di riciclaggio per cui è prevista una pena detentiva fino a 12 anni. Telegram, secondo quanto sostenuto, non avrebbe infatti mai voluto collaborare per identificare e spegnere i canali privati, adoperandosi invece per far perdere le tracce dell’origine illecita.





Ad aver usufruito di tutto il materiale presente sono stati circa mezzo milione di italiani.

Le persone che ogni giorno leggono gratuitamente un quotidiano sono poi notevolmente aumentate nel periodo di quarantena imposto dalle norme anti coronavirus. Secondo i dati della Fieg (Federazione Italiana Editori Giornali) “siamo passati dai 395.829 iscritti dell’8 gennaio 2020 ai 574.104 del primo aprile 2020“. Numeri che suggeriscono perdite altissime nel mondo editoriale quantificabili in 670 mila euro al giorno, ovvero 250 milioni di euro all’anno.