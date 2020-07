Dopo 6 giorni senza casi di Coronavirus, in Puglia sono stati registrai 3 nuovi contagi a Bari e Brindisi.

Dopo 6 giorni senza nuovi casi di Coronavirus, in Puglia sono stati registrati 3 nuovi contagi: 2 residenti a Bari e uno a Brindisi. Dall’inizio della pandemia, sono stati effettuati quasi 185mila test, con ben 4.533 casi positivi.

Attualmente non si registrano nuovi decessi nella regione.

Secondo quanto riportato dal direttore del Dipartimento Promozione alla salute Vito Montanaro, in Puglia si sono registrati 3 nuovi contagi di coronavirus. Si interrompe così la striscia di ben 6 giorni consecutivi con zero casi e zero decessi nella regione.

Più nello specifico, si sono registrati due casi a Bari, l’altro a Brindisi.

Per fortuna al momento non si registrano decessi, ma l'emergenza sanitaria torna a preoccupare lin Puglia.





La situazione in numeri

Dall’inizio dell’epidemia in Puglia sono stati effettuati ben 184.749 test che hanno registrato complessivamente 4.533 positivi.

3.879 sono guariti completamente, mentre 109 sono attualmente positivi.

Guardando alle singole province, Bari si conferma quella più colpita con 1.493 positivi. Segue Foggia, con 1.169 casi. A Brindisi si contano 660 positivi, mentre a Lecce 521. Chiudono questa drammatica graduatoria la provincia BAT (Barletta-Andria-Trani) e Taranto, che contano rispettivamente 300 e 281 casi di covid.

Nel frattempo, i dipartimenti dell’Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione immediata delle notizie epidemiologiche e anamnestiche, per rintracciare i contatti stretti dei nuovi positivi.