Tamponi a tappeto all'ospedale Ruggi di Salerno per Coronavirus, trovati positivi un medico e suo marito.

Due nuovi casi di Coronavirus a Salerno, uno dei due è un medico e l’altro suo marito. La scoperta è avvenuta a seguito di un monitoraggio tramite tamponi a tappeto, presso l’ospedale Ruggi: sono 175 le persone testate. Con questi positivi, in Campania il totale dei recenti positivi sale a 10 mentre il focolaio di Mondragone sembra sotto controllo, nonostante i tafferugli tra residenti italiani e stranieri.

Coronavirus, la situazione a Salerno

Allerta rientrata invece per il medico in servizio allo Psaut di via Vernieri, Salerno. Era risultato positivo al Coronavirus ma aveva avuto contatti con diversi collegi e i suoi famigliari. Fortunatamente, i tamponi sono risultati tutti negativi.

Ben 48 operatori del 118 hanno ricevuto tampone faringeo: tutte persone che avevano frequentato, per diversi motivi, gli stessi luoghi del collega infetto. Il direttore generale Mario Iervolino, coadiuvato dalla responsabile dell’Emergenza territoriale Gerarda Montella, assieme alla Asl locale non ha perso tempo a dare il via alle operazioni di screening.

Guarita una signora positiva al Coronavirus

A Mercato San Severino, provincia di Salerno, nella frazione di Ospizio, è invece guarita una signora che aveva contratto il Coronavirus. Si chiama Anna Maria e aveva contratto la malattia lo scorso 14 giugno 2020.

La notizia è stata diffusa dal primo cittadino Antonio Somma, con grande gioia. “Allo stato attuale non risultano positivi nella nostra città ma chiedo a tutti di continuare a prestare molta attenzione e prudenza”, ha dichiarato il sindaco, “Mercato San Severino, dunque, tira un sospiro di sollievo”.