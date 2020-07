Il ministro per il Sud non ha dubbi: il vaccino per il Coronavirus dovrà essere gratuito e obbligatorio.

In Italia ci sono ancora diversi focolai da Coronavirus, il ché non fa dormire sonni tranquilli ai cittadini: il virus non è scomparso dai confini del Bel Paese. Tant’è che sia virologi che ministri – come Roberto Speranza e Pier Paolo Sileri – disquisiscono sulla presunta seconda ondata che potrebbe arrivare a ottobre.

In attesa di un vaccino. A tal proposito, su questo punto è intervenuto il Ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano.

In un’intervista concessa a La7, infatti, il ministro del Governo Conte ha evidenziato che quando sarà a disposizione un vaccino per il Coronavirus questo dovrà essere obbligatorio e gratuito. Addirittura, secondo il titolare del Ministero per il Mezzogiorno, già a ottobre l’Italia potrà avere alcune dosi di vaccino anti-Covid perché: “Siamo uno dei Paesi che ha investito di più nel vaccino, e in questo momento è il più avanzato”.

Vaccino Coronavirus: gratuito e obbligatorio

Dunque, per il ministro Provenzano il vaccino per il Coronavirus dovrà essere assolutamente gratuito e obbligatorio. Come ribadito più volte: “C’è un impegno dell’Italia nella frontiera della prevenzione. Ci sarà l’obbligo? Vediamo, io comunque credo che debba essere gratuito e debba essere per tutti. Credo nell’obbligo vaccinale, là dove è comprovato che serva”.



Inoltre, sugli errori commessi dal Bel Paese nella prima fase dell’epidemia – ovvero a cavallo tra marzo e aprile – Provenzano evidenzia una forte disomogeneità territoriale: “Questo è indubbio e lo abbiamo più volte ripetuto”. Sulla querelle nord-sud glissa: “Basta scontri territoriali, lavoriamo uniti per uscire da questa grave crisi”.