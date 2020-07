Bambina di Avellino violentata dal nonno e dal compagno della zia

Il nonno e il compagno della zia violentano ripetutamente un bambina di soli 5 anni a Cervinara, nella provincia di Avellino.

Un 53enne e un 30enne di Cervinara, nella provincia di Avellino, sono stati arrestati con l’accusa di violenza sessuale su una minore, una bambina di soli 5 anni. I due uomini, rispettivamente il nonno e il compagno della zia della bimba, avrebbero violentato la piccola in maniera ripetuta e continuata.

L’arresto è stato messo in atto dai carabinieri del Comando Provinciale, su richiesta della locale Procura della Repubblica. Secondo quanto si apprende dalle forze dell’ordine stesse, le indagini sono partite in seguito alla denuncia presentata dalla coordinatrice della comunità nella quale è ospitata la bambina. La prassi in questi impone che vengano eseguiti dei test, sia psicologici che clinici, i quali hanno purtroppo confermato le ripetute violenze che la piccola di soli 5 anni ha subito.

Nel referto si legge: “Si profila un turpe scenario di plurimi abusi sessuali all’interno delle mura domestiche”.

Bambina violentata dal nonno e dal compagno della zia

L’attività investigativa della magistratura e dei militari dell’Arma ha rivelato che le violenze, perpetrate tra il 2018 e il 2019, sarebbero avvenute con la complicità della giovane madre della bambina, che avrebbe permesso gli abusi sessuali: le indagini si starebbero concentrando anche su di lei, per la quale, al momento, non è stato preso però alcun provvedimento.





Il nonno e il compagno della zia, sono stati portati in carcere, dove sono in attesa di essere giudicati per violenza sessuale aggravata, ai sensi degli articoli 609 bis e 609 ter c.2 del codice penale, contemplanti, come spiegano i carabinieri “la pena edittale più alta per ipotesi delittuose del genere”.