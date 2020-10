Coronavirus, 16 positivi nella scuola Russell di via Tuscolana, previsto un ulteriore screening. Chiusi per sanificazione due asili

Coronavirus e scuola, continuano i test negli edifici scolastici. A Roma, dopo il primo screening, sono risultati positivi 16 studenti del liceo Russell. Nel III Municipio, invece, sono stati sanificati due asili.



Coronavirus, 16 positivi liceo Russell

Proseguono a Roma gli screening anti-covid dell’Asl Rm 3 nelle varie scuole tramite tamponi agli studenti. La scuola media di via Copenaghen a Fiumicino ha dato risultato negativo, mentre nel liceo classico Bertrand Russell lo screening ha evidenziato dei casi positivi. Sono 16 gli studenti del liceo Russell di via Tuscolana trovati positivi al coronavirus, dopo una prima segnalazione avvenuta il 28 settembre.

Dopo il primo positivo segnalato in una classe di quinta, un nuovo caso è stato riscontrato nella medesima classe e un altro caso in una quarta: da lì è partito lo screening dell’Asl che ha portato a individuare i 16 casi. Sul sito della scuola, si legge che la Asl effettuerà nuovi test “nella sede di via Tuscolana 208 nell’aula S33 alle classi 1B,1C,1D, 2A, 2B, 3C, 3E, 3A, 5D, 5A“.

Prevista sanificazione per asili

Nel Municipio III sono state sospese le attività didattiche del padiglione che comprende le sezioni A e B della scuola dell’infanzia Val di Lanzo. Per riaprire, bisognerà attendere la sanificazione degli ambienti che avverrà a breve. Necessiterà dell’intervento di sanificazione anche l’Asilo Nido Cocco e Drilli, per il quale è stata prevista la chiusura.