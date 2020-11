Giugliano, rubata bombola d’ossigeno a paziente Covid

Il vergognoso furto di una bombola d'ossigeno di un paziente Covid.

Gli ospedali in Italia stanno arrivando al collasso più totale, soprattutto in alcune Regioni. La situazione è davvero molto grave, mancano i posti letto e per il personale medico è ogni giorno più difficile riuscire a tenere tutto sotto controllo. Se a questo si aggiungono episodi di furti, la situazione diventa sicuramente più grave, come è accaduto a Giugliano.

Rubata bombola d’ossigeno

Un episodio avvenuto a Giugliano ha lasciato senza parole tutto il personale medico e tutte le persone che ne sono venute a conoscenza. Un furto in ospedale, luogo che in questo momento sta soffrendo molto. I pazienti con il Covid sono tanti, così come quelli senza, e riuscire a tenere tutto sotto controllo non è semplice.

Purtroppo alcune persone hanno pensato di approfittarsi di questa situazione di grande confusione e forte disagio, per comportarsi in modo poco opportuno. C’è stato addirittura chi ha rubato una bombola d’ossigeno ad un paziente affetto da Covid.

Questo gesto così vergognoso è stato denunciato prima di tutto dalla giornalista Monica Natali, per poi essere riportato sulla pagina Facebook del consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli. “Siamo alla frutta. A Giugliano hanno rubato la bombola di un paziente affetto da Covid-19.

Un vergognoso episodio di sciacallaggio. Le bombole sono carenti: chi ne possiede una esausta o che non utilizza più la consegni in farmacia” ha spiegato il consigliere.