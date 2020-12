Secondo il Piano strategico vaccinale si stima che saranno oltre 6 milioni di persone ad avere la priorità sul vaccino covid in Italia.

In Italia saranno oltre 6 milioni di persone ad avere la priorità a ricevere il vaccino covid. Questo è ciò che è stato stimato dal Piano Strategico vaccinale. Nello specifico saranno 6.416.372 persone di cui sono 4.442.048 gli over 80.

Oltre agli anziani con età superiore agli 80 anni ad avere la priorità saranno anche gli operatori sanitari e gli OSS con una stima di circa 1.404.037. Infine avranno la precedenza anche il personale e gli ospiti presidi residenziali per gli anziani che sono oltre 270mila.

Nel frattempo il commissario per le emergenze Arcuri ha annunciato che Eni in accordo con Poste Italiane starebbe sviluppando un’app “con elementi di tracciabilità al fine di sviluppare quella che lo stesso Arcuri ha definito “una sorta di anagrafe dei vaccini”.

In ogni caso il vaccino messo a punto da Pfizer e BioNTech avrebbe un’efficacia di circa il 95%.

In una seconda istanza potrebbero ricevere il vaccino anche i pazienti cronici e gli anziani nella fascia compresa tra i 60 e i 79 anni di età.