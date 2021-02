Incendio in appartamento a La Spezia: muore un disabile

Ancora da chiarire la causa del terribile incidente.

Un grave incendio domestico è avvenuto nel quartiere Favaro di La Spezia provocando la morte di un uomo: la vicenda è accaduta durante le prime ore di venerdì 19 febbraio. Il cadavere del 67enne è stato scoperto dalle squadre dei vigili del fuoco intervenute per domare le fiamme.

Alcune persone del posto sono state sfollate con consentire la messa in sicurezza dello stabile, oltre a verificare eventuali danni alla struttura.

Incendio La Spezia, una vittima

Non si conoscono le cause del rogo ed è per questo che i pompieri stanno effettuando le opportune verifiche del caso. L’episodio è accaduto in via Renato Grifoglio: la vittima è una persona disabile. In casa vi era anche la badante che è rimasta intossicata per aver inalato il fumo.

Attualmente si trova ricoverata presso l’ospedale Sant’Andrea, insieme a un altro uomo che si trovava nell’appartamento.

