Covid, Lombardia: altri 49 comuni passano in zona arancione rinforzato

Il Governatore della Regione Lombardia Attilio Fontana ha firmato 3 ordinanze che porteranno altri 49 comuni in zona arancione rinforzato.

A circa un giorno dall’ingresso in zona arancione, la Lombardia si sta avviando sempre più verso il colore arancione rinforzato. Entreranno in quest’area altri 49 comuni che si aggiungono alla provincia di Brescia ad otto comuni di Bergamo e Soncino.

Altri 49 comuni in zona arancione rinforzato

A partire dal prossimo 3 marzo ben 49 comuni della Lombardia faranno l’ingresso in zona arancione rinforzata che si aggiungeranno ad altre aree la cui misura sarà prorogata. Le restrizioni contenute in tre ordinanze firmate dal Presidente Fontana rimarranno in vigore per una settimana.

Nello specifico a fare l’ingresso quest’area 18 Comuni della provincia di Mantova (Viadana, Pomponesco, Gazzuolo, Commessaggio, Dosolo, Suzzara, Gonzaga, Pegognaga, Moglia, Quistello, San Giacomo delle Segnate, San Benedetto Po, Asola, Castelgoffredo, Casaloldo, Medole, Casalmoro, Castiglione delle Stiviere), 12 Comuni in provincia di Pavia (Casorate Primo, Trovo, Trivolzio, Rognano, Giussago, Zeccone, Siziano, Battuda, Bereguardo, Borgarello, Zerbolò, Vidigulfo), 10 Comuni della provincia di Milano (Motta Visconti, Besate, Binasco, Truccazzano, Melzo, Liscate, Pozzuolo Martesana, Vignate, Rodano, Casarile.), nove Comuni della provincia di Cremona, capoluogo compreso (dunque, Cremona, Spinadesco, Castelverde, Pozzaglio ed Uniti, Corte dei Frati, Corte de’ Cortesi con Cignone, Spineda, Bordolano e Olmeneta) e tutta la provincia di Como, capoluogo compreso.

Ritornano in zona zona arancione scuro anche Mede, Viggiù e Bollate che erano in zona zona rossa. Confermata la fascia invece per tutta la provincia di Brescia, otto Comuni della Bergamasca e Soncino, in provincia di Cremona.