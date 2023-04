Il destino di Dani Alves potrebbe cambiare, per via di una testimonianza. Il calciatore è stato accusato di violenza sessuale.

Dani Alves, la svolta: la testimonianza del cugino della vittima

Una testimonianza potrebbe letteralmente cambiare il destino di Dani Alves. Il terzino brasiliano, ex Juventus e Barcellona, è stato accusato di violenza sessuale. Il calciatore si è dichiarato innocente e al momento è in attesa di qualche novità. Ha lasciato al proprio avvocato, Cristóbal Martell, il compito di trovare la soluzione per arrivare alla giustizia. La nuova svolta nel caso è stata raccontata da Mundo Deportivo. Il legale del giocatore ha presentato un brief di oltre 200 pagine e un video che dura 12 minuti, per difendere il suo assistito.

Dani Alves: la testimonianza del cugino della vittima e il video

Il legale ha presentato le immagini delle telecamere di sicurezza della discoteca Sutton di Barcellona, dove si sarebbero verificati i fatti denunciati. Nel video è presente anche la testimonianza del cugino della vittima che, secondo il suo racconto, stava parlando con lei proprio mentre Dani Alves è andato in bagno. Questa testimonianza potrebbe risultare particolarmente importante e cambiare il destino del giocatore, che è stato accusato di violenza sessuale.