Dani Alves, la moglie lo visita in carcere: ecco cosa gli ha detto

Dani Alves è rimasto sconvolto dalla visita ricevuta in carcere dalla moglie. Il calciatore, arrestato per stupro nel mese di gennaio 2023, si è seduto con le lacrime agli occhi e il suo umore non è migliorato una volta tornato in cella. Ecco cosa potrebbe essere successo tra i due.

Dani Alves, la moglie lo visita in carcere

Che la coppia fosse in crisi era noto dal mese di marzo 2023, quando la modella Joana Sanz, moglie di Dani Alves, aveva affidato al suo diario personale uno sfogo relativo alla situazione che stava vivendo a causa del marito. Tutti avevano capito le intenzioni di Joana: chiedere il divorzio. La giovane modella spagnola aveva condiviso le sue parole sul Social Network Instagram.

La notizia ha fatto scalpore in quanto la moglie del calciatore aveva inizialmente creduto al marito ed aveva dichiarato di voler essere al suo fianco in questa battaglia legale che lo vede colpevole di stupro. Con il tempo, però, Joana Sanz ha cambiato idea decidendo di ripartire da zero.

Ecco di cosa avrebbero parlato i due coniugi

A distanza di almeno un mese dall’ultima visita in carcere, la moglie di Dani Alves ha deciso di recarsi presso il penitenziario di Barcellona Brians 2. Questa volta l’umore era diverso e la donna ha affrontato il calciatore brasiliano, che è stato visto sempre con le lacrime agli occhi. Sebbene non sia ancora nota con certezza la conversazione tra i due coniugi (ormai ufficiosamente ex), il giornalista Calos Quilez ha scritto che Joana Sanz: