Dario Socci contro i gossip su Paola Caruso: “Io non ho criticato nessuno”

Dario Socci, ex fidanzato di Paola Caruso, ha scritto una lettera aperta alla showgirl dopo la loro rottura e a seguire ha replicato contro l’indata di gossip da cui è stato travolto.

Paola Caruso e Dario Socci: la rottura

A giugno, pochi mesi dopo aver annunciato la loro liaison, Paola Caruso e Dario Socci si sono detti addio.

A quanto pare – stando alla lettera attribuita a Dario Socci e pubblicata da DiPiù – il pugile avrebbe lasciato la Caruso perché lei sarebbe stata troppo concentrata a “fare la madre” (di suo figlio, il piccolo Michele, nato da una precedente relazione). A seguire sempre Socci si sarebbe detto però disposto un domani a tentare una nuova relazione con la showgirl, che oggi risulta essere single. In seguito a quanto da lui affermato in merito ai motivi che l’avrebbero spinto a lasciare Paola Caruso e alla conseguente ondata di gossip che lo ha travolto, Dario Socci ha dichiarato: “Io non ho criticato nessuno, questa è una versione tutta da gossip che non è affatto mia.

Paola sa quello che penso di lei”. La showgirl replicherà? Per la prima volta dopo la fine della sua storia con Francesco Caserta sembrava che la showgirl avesse ritrovato la felicità accanto a Dario Socci.

Paola Caruso e Francesco Caserta

Gli ultimi anni sono stati piuttosto difficili per Paola Caruso sul fronte sentimentale: la showgirl infatti ha avuto suo figlio Michele dopo la sua discussa e controversa rottura da Francesco Caserta, padre del bambino.

L’uomo a quanto pare l’avrebbe lasciata non appena scoperta la gravidanza e a seguire avrebbe deciso di non riconoscere il bambino come figlio suo. Paola Caruso si è più volte sfogata per quanto accaduto tra lei e il padre del piccolo: “L’ho supplicato di venire fuori e parlarmi: gli ho detto che non era possibile che non avesse mai visto suo figlio, il nostro Michelino. Mai una volta in cinque mesi da quando è nato.

Ma come si fa? Lui mi aveva anche promesso che avremmo messo da parte gli avvocati e che sarebbe venuto a trovare suo figlio, e invece… Non è ancora venuto. Mai visto. Non è giusto. Allora tutto è tornato in mano ai legali, vorrà dire che ne discuteremo in tribunale. Che pena, però”, ha dichiarato Paola Caruso.

Paola Caruso single

Dopo la fine della relazione con Dario Socci Paola Caruso è tornata ad essere single e per il momento sembra che la showgirl sia intenzionata esclusivamente ad occuparsi del suo bambino, il piccolo Michele.