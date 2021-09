Detto Fatto torna in onda: la particolare dedica della conduttrice Bianca Guaccero

Anche “Detto Fatto” tornera in onda su Rai2 dal prossimo 13 settembre: ecco a chi ha deciso di dedicare la prima puntata la padrona di casa Bianca Guaccero

La stagione televisiva sta pian piano riprendendo la sua normale messa in onda dopo la pausa estiva. Così anche Detto Fatto partirà da lunedì 13 settembre alle 15.15 sempre su Rai 2, sempre con la conduzione da Bianca Guaccero.

Il programma, nonostante gli alti e bassi, si è palesato come un punto di riferimento del pomeriggio di casa Rai, riuscendo a unire l’intrattenimento con l’attualità e la cronaca quotidiana. Per il quarto anno al timone dello show, l’attrice pugliese si è detta soddisfatta di aver raggiunto un considerevole traguardo personale. “Quando ho iniziato non avevo idea di quanto sarebbe durata. A fine stagione mi sembra sempre difficile staccarmi.

Abbiamo un bel gruppo unito, mi manca l’adrenalina che vivo tutti i giorni in onda e soprattutto il contatto col pubblico”, ha precisato la diretta interessata.

Bianca Guaccero: la dedica nella prima puntata di Detto Fatto

Fervono dunque i preparativi per la prossima messa in onda di Detto Fatto, mentre Bianca Guaccero ha rivelato un desiderio ben preciso. Ossia quello di dedicare la prima puntata alla donna dello spettacolo che ha sempre rappresentato per lei un vero e proprio mito. Si tratta di Raffaella Carrà, alla quale la conduttrice originaria di Bitonto ha detto di dovere la sua capacità di sognare di poter fare il suo attuale mestiere.

Alla madrina di tutte le soubrette la lega peraltro un episodio molto significativo, quando in studio arrivò la telefonata proprio della Carrà che volle complimentarsi di persona con lei.