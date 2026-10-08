Il dibattito in Aula si è acceso tra governo e opposizione, con accuse di bugia e richiami a una riforma delle preferenze.

Alle porte di mezzogiorno, la Camera dei deputati si è trovata al centro di una discussione che dura da più di sei mesi. Dopo le tre fiducie preliminari sugli articoli chiave della proposta, il voto finale è stato rimandato a dopo le 12.30 quando avrà luogo lo scrutinio segreto. Il dibattito, finora dominato da richieste di stabilità governativa, è diventato ora un vero scontro di interpretazioni su come la nuova legge elettorale possa influire sulla rappresentanza dei cittadini.

Presenti in Aula i principali esponenti del governo, tra cui i ministri Elisabetta CasellatiEugenia RoccellaOrazio Schillaci e Gianmarco Mazzi insieme ai leader del centrosinistra e della destra: Elly SchleinGiuseppe ConteAngelo BonelliRiccardo Magi. Dal gruppo Iv parla Maria Elena Boschi da Fratelli d’Italia Fabio Rampelli da Futuro Nazionale Edoardo Ziello dalla SVP Dieter Steger e da Più Europa Riccardo Magi.

Ogni voce ha contribuito a rendere il clima in Aula più teso che mai.

Le argomentazioni della maggioranza di centrodestra

Il discorso di Fabio Rampelli

Fabio Rampelli vicepresidente della Camera per Fratelli d’Italia, ha difeso la proposta sostenendo che la nuova normativa replica i meccanismi già in uso nelle elezioni amministrative. “Il premio di maggioranza e lo sbarramento garantiscono governi stabili”, ha affermato, rimarcando che la legge elettorale prevede un 40% di preferenze, un risultato che secondo lui è più che sufficiente per “evitare le congiure di palazzo”.

Per Rampelli, la sfida è spostare l’attenzione dal governo tecnico alle scelte dei cittadini, puntando a future riforme che possano portare il 100% delle preferenze nella scelta parlamentare.

Dieter Steger sulla tutela delle minoranze

Il deputato della SVP, Dieter Steger ha sottolineato le recenti modifiche introdotte per il Trentino definendole “concrete” e affermando che, pur avendo iniziato con una astensione costruttiva il testo modificato giustifica un voto favorevole. Steger ha ribadito che la normativa non indebolisce la rappresentanza delle minoranze, ma al contrario la consolida e la proietta nel futuro proteggendo gli interessi regionali senza compromettere l’equilibrio nazionale.

Le critiche dell’opposizione

Maria Elena Boschi denuncia una “grossa bugia”

La capogruppo di Iv, Maria Elena Boschi ha denunciato la narrazione governativa definendola una “grossa bugia”. Secondo Boschi, il governo ha occupato per sei mesi il Parlamento con l’argomento della stabilità, mentre, a suo avviso, la stessa stabilità era già garantita dal precedente Rosatellum. Ha aggiunto che “non succederà nulla” per via della nuova legge, perché la politica va oltre le norme elettorali e perché la promessa di stabilità era già una realtà, non una novità.

Edoardo Ziello e Riccardo Magi chiedono rispetto e democrazia

Edoardo Ziello capogruppo di Futuro Nazionale, ha sottolineato che il centrodestra non supererebbe la soglia di 40% di preferenze senza la partecipazione di Vannacci. Ha invitato gli avversari a un “dialogo serio” e a rispettare una “interlocuzione programmatica”. Riccardo Magi leader di Più Europa, ha definito la riforma “una torsione antidemocratica”, invitando i colleghi a “disobbedire” e a votare “no” per difendere le prerogative del capo dello Stato. Magi ha riferito che 130 persone hanno aderito al suo digiuno di protesta e quasi 40mila hanno firmato l’appello al Presidente della Repubblica.

Il voto segreto e le dinamiche operative in Aula

Il dibattito è proseguito fino al momento previsto per lo scrutinio, con i banchi ancora parzialmente vuoti. Le opposizioni hanno richiesto un voto manuale con le palline temendo che il voto segreto possa essere controllato dalla maggioranza. Il governo ha risposto con tranquillità, sostenendo che la procedura è legittima. Nel frattempo, i presenti hanno osservato un’atmosfera carica di tensione, mentre i deputati preparavano le schede per il voto che deciderà il futuro del sistema elettorale italiano.