Dieta di dicembre: come dimagrire in vista delle vacanze

Tra un mese esatto si celebrerà la festa di Natale e per molti si va incontro a un periodo ricco di pasti e cene abbondanti che inevitabilmente porteranno chili in più. Per riuscire a mangiare la fetta di Panettone senza troppi sensi di colpa, la dieta di dicembre è il punto esatto da cui partire per tornare in forma e dimagrire naturalmente.

Dieta di dicembre

Il mese di dicembre si sta avvicinando e questo fa rima con Natale, abbuffate e leccornie. Per riuscire a perdere peso in vista del periodo natalizio e delle vacanze, la dieta di dicembre è il regime maggiormente adatto per riuscire a tornare in forma senza esagerare e in maniera del tutto naturale stando attento agli alimenti che si consumano.

Questo è il momento in cui si tende a concedersi qualche strappo alla regola in più anche perché le bancarelle e gli scaffali dei supermercati invitano a tante golosità tipiche. Oltre ai dolci tipici della tradizione come il Panettone e il Pandoro, vi sono anche alcuni alimenti come frutta a guscio e secca.

Riuscire a limitare l’accumulo di grassi con queste leccornie davanti risulta un po’ difficile, ma seguire la dieta di dicembre può sicuramente aiutare anche per concedersi qualcosa in più in vista del periodo natalizio senza sensi di colpa. Si tratta di un regime molto facile da seguire anche perché apporta al fisico tutti i nutrienti necessari.

Permette, non solo di arrivare in forma, poco prima delle vacanze, ma anche di depurarsi e di disintossicarsi. Un metodo ottimo da seguire per stare in forma e perdere i chili in eccesso anche grazie ai tanti alimenti che si trovano in questo momento dell’anno un po’ ovunque.

Dieta di dicembre: consigli utili

In questo periodo sono diversi gli accorgimenti e abitudini da assumere soprattutto a tavola in modo da riuscire a tornare in forma naturalmente. Nella dieta di dicembre non devono assolutamente mancare la frutta di stagione come le arance che forniscono la giusta protezione contro i malanni invernali, essendo ricche di vitamina C.

Ottimi anche i mandarini e i kiwi che sono facilmente assimilabili, oltre a favorire l’attività dell’intestino. Le mele e le pere, grazie alle sostanze come le fibre contenute in questi alimenti, aiutano a sgonfiare la pancia e sentirsi più leggeri evitando di eccedere troppo nei pasti. Sono consigliati anche la frutta secca come mandorle e noci che combattono il grasso addominale.

Non possono poi mancare le verdure da gustare sia come contorno ai piatti come la carne o il pesce, ma anche in insalata, quali finocchio, radicchio, broccoli, rape rosse, cavoli, verza che sono eccellenti per depurare l’organismo e quindi agevolare un dimagrimento rapido e salutare al tempo stesso. Sono ottimi anche i germogli da tagliare a pezzetti e inserire nella minestra.

È possibile concedersi anche un quadratino di cioccolato fondente oppure una tisana da sorseggiare insieme a un arancio o un mandarino. Un bicchiere di vino è assolutamente concesso, ma la cosa importante, come sempre, è non eccedere. Infine, mai rinunciare al movimento, approfittare di ogni momento per una passeggiata anche solo di mezz’ora per mantenere il metabolismo attivo.

Dieta di dicembre: miglior integratore naturale

Tornare in forma prima delle vacanze è possibile, ma alla dieta di dicembre bisogna, oltre a una alimentazione equilibrata e a un po’ di attività fisica, anche aggiungere un buon integratore quale Spirulina Ultra che permette di eliminare i grassi in eccesso grazie ai componenti naturali al suo interno e alle sue proprietà.

Un integratore italiano che sta ottenendo grande successo proprio per i risultati certi e sicuri che permette di mantenere. Consigliato dai massimi nutrizionisti per ciò che è in grado di dare all’organismo. Infatti, elimina l’adipe in eccesso, stimolando il metabolismo di carboidrati e lipidi facendo in modo di smaltire i grassi. Sazia e ha effetto detox mantenendo la forma a lungo.

Come detto, Spirulina Ultra funziona in modo efficace soprattutto agli ingredienti al suo interno che sono stati selezionati da un team di esperti. Hanno scelto componenti utili per dimagrire senza rinunce e in salute evitando di causare danni al fisico. Si basa su ingredienti come alga spirulina che impedisce alle cellule adipose di fermarsi e la gymnema, una erba che metabolizza i lipidi e carboidrati dando sazietà.

Inoltre è anche notificato dal ministero della salute come sicuro e funzionale.

La posologia indicata è di 1 o 2 compresse, ma è possibile variarla a seconda delle esigenze di ciascuno. Si possono assumere le comprese con dell’acqua in modo da agire fin da subito.

Una formula del genere, per la sua esclusività e originalità, non è ordinabile nei negozi o Internet, ma soltanto sul sito ufficiale del prodotto dove bisogna inserire i dati personali nell’attesa della chiamata dell’operatore che conferma l’ordine per poi evaderlo. Si attiva così la promozione di 4 confezioni di Spirulina Ultra a 49,99€ con pagamento tramite Paypal, la carta di credito o contanti al corriere alla consegna.

