Dieta di Francesco Totti: i segreti della sua forma

La dieta di Francesco Totti, ex calciatore, punta su una alimentazione molto frugale e ipocalorica che gli permettono di avere un fisico scultoreo.

Uno sportivo, un calciatore sa bene che curare il proprio fisico è fondamentale sia quando è in campo, ma anche quando deve appendere le scarpe al chiodo. Francesco Totti, nonostante non giochi più da parecchio tempo, riesce comunque a mantenersi in forma grazie a una alimentazione attenta. Ecco quale è la dieta di Francesco Totti e come si nutre l’ex calciatore della Roma.

Dieta di Francesco Totti

Il noto calciatore Francesco Totti, molto apprezzato e amato, non solo dai tifosi della Roma, la squadra in cui ha militato fino a pochi anni, nonostante non giochi più da parecchio, riesce comunque a mantenersi sempre in forma. Il merito è sicuramente della dieta che segue e che gli permette di sfoggiare un fisico tonico, nonostante il passare del tempo.

Il suo fisico scultoreo e ben scolpito è fonte di invidia per molte persone. La dieta di Francesco Totti si basa su un regime molto sano e controllato in cui l’ex calciatore ha eliminato alcuni cibi che sono dannosi e ricchi di grassi, come i dolci, i fritti e anche le merendine. Si nutre di carne bianca e moltissime verdure.

Non disdegna la carne rossa, ma la vuole ben cotta. Si concede un piatto di pasta, ma senza esagerare troppo e abbondare e soltanto una volta al giorno. La dieta di Francesco Totti è un regime che comprende qualche sacrificio e rinunce che sono assolutamente normali per riuscire a mantenere il suo fisico così in forma proprio come si vede nelle foto sul suo profilo social.

Il regime dell’ex calciatore della Roma si basa su una colazione che prevede pane e marmellata per iniziare la giornata nel modo giusto. È astemio, per cui non beve non amando gli alcolici e si concede dell’acqua per eliminare le tossine e le scorie. Nonostante i sacrifici che la sua dieta gli impone, non sa rinunciare al suo dolce preferito, ovvero il tiramisù.

Dieta di Francesco Totti: benefici

L’ex calciatore ci tiene molto alla sua alimentazione che cura nella maniera giusta, ma senza esagerare troppo. La dieta di Francesco Totti comporta una attenzione a determinati cibi e alimenti che gli permettono di mantenersi in forma, anche ora che non si allena più tra i campi di calcio. n regime che ha delle regole molto ferree e rigide.

Si tratta di una alimentazione che è molto più frugale e magra. Ha eliminato tutti quei cibi che sono dannosi e non fanno bene, come le merendine, i dolci e i fritti concentrandosi esclusivamente su alimenti che sono salutari e sani come le insalate e la carne bianca ricca delle giuste proteine per mantenere il suo fisico.

Non segue una dieta dissociata, anche se ha deciso di consumare i carboidrati nella prima parte della giornata, magari a pranzo con un piatto di pasta e le proteine date dalla carne nella seconda fase del giorno. In questo modo riesce a unire perfettamente questi due nutrienti per un fisico scolpito e scultoreo che continua a mantenere in forma in modo eccellente.

La dieta di Francesco Totti prevede anche la cena intorno alle 20, un metodo che gli permette di favorire meglio la digestione e attivare così il metabolismo. Alla sua dieta non mancano, da sportivo, l’attività fisica. Infatti, pratica moltissimo il paddle che gli permette di muoversi in maniera costante e avere una ottima prontezza di riflessi.

Dieta: miglior integratore

Alle diete à possibile aggiungere un piccolo aiuto che possa migliorare la fase del dimagrimento. Tra i tanti, il migliore, attualmente, è Supremo Slim 5, un integratore che si chiama in questo modo perché si compone di cinque ingredienti che permettono di ottenere ottimi risultati.

Un integratore a base naturale raccomandato anche da esperti e consumatori per le proprietà e i benefici. I cinque ingredienti che sono naturali permettono di stimolare il metabolismo favorendo così il dimagrimento, bloccare l’assimilazione dei lipidi e degli zuccheri. Supremo Slim 5 ha proprietà depuranti e detox dal momento che agisce sulle riserve di grasso in eccesso.

Un integratore che si consiglia di abbinare a una dieta sana e ipocalorica insieme a un po’ di attività fisica, quindi a uno stile di vita dinamico in modo da ottenere risultati importanti per il fisico. Inoltre, riduce e combatte la fame nervosa saziando.

Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Supremo Slim 5 è efficace anche e soprattutto grazie ai cinque ingredienti naturali privi di controindicazioni o danni nocivi all’organismo. I principi attivi sono i seguenti: cannella, una spezia che ha proprietà dimagranti aiutando a perdere peso in tempi brevi; gynostemma che blocca i grassi e i carboidrati in eccesso; guaranà scioglie i grassi e le calorie anche durante la fase di riposo; betulla drena, disintossica e leviga la pelle e infine il glucomannano che dona sazietà combattendo la fame nervosa.

Si consigliano due compresse prima dei pasti principali per ottenere subito i risultati che si desidera.

Ordinare questo integratore è molto facile dal momento che è possibile farlo soltanto sul sito ufficiale del prodotto perché originale ed esclusivo. Si compila il modulo con i propri dati approfittando dell’offerta promozionale di una confezione al costo di 49€ invece di 82 con pagamento tramite Paypal, carta di credito e contanti al corriere.