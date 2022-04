Dieta drenante per l’estate: i benefici e i rimedi naturali

Con la dieta drenante e gli alimenti adatti, non solo è possibile dimagrire, ma anche depurarsi in modo salutare per un fisico perfetto per l'estate.

Per prepararsi nel modo migliore all’estate che sta per giungere e soprattutto alla prova costume che è preda di ansie per molti, la dieta drenante è il giusto regime da seguire proprio perché elimina le scorie e le tossine drenando e sgonfiando. Qui le caratteristiche di questo regime e come poterla seguire in modo sano.

Dieta drenante

L’estate si sta per avvicinare e non tutti sono pronti ad accoglierla a causa dei chili in eccesso. Per riprendersi anche dai bagordi pasquali, la dieta drenante può essere il regime adatto da seguire per tornare in forma e apparire al meglio per la prova costume che si avvicina sempre più. Sono tantissimi i prodotti e gli alimenti drenanti da consumare durante questo regime.

Le tisane e gli infusi o il tè verde, ingrediente principale di un integratore quale Aloe Vera Slim, sono considerati un vero e proprio toccasana. Si consiglia di assumerli soprattutto al mattino a colazione o anche al pomeriggio come spuntino e la sera, prima di andare a dormire. Sono indicati proprio perché permettono di far funzionare il fegato nel modo migliore favorendo l’eliminazione di scorie e tossine.

Ci sono poi una serie di alimenti come frutta e verdura a km 0 e di stagione da consumare in questo regime dietetico. Tra la frutta migliore che aiuta a drenare vi è sicuramente le prugne, il cocomero, il limone, ma anche i frutti di bosco che sono ricchi di antiossidanti. Non mancano poi verdure quali cetrioli, carciofi, finocchio, sedano e lo zenzero che ha funzione detox e depurativa.

Le fibre sono altrettanto importanti e quindi il consumo dei cereali è fondamentale dal momento che regolano il transito intestinale evitando che i cibi fermentino rendendo difficile il percorso di digestione. Le fibre non dovrebbero superare i 30 grammi al giorno, quindi vanno consumate in modo graduale. Non può mancare neanche l’idratazione che è fondamentale nella dieta drenante proprio per dimagrire e depurare.

Dieta drenante: benefici

Seguire una dieta drenante in modo da essere pronti per la stagione estiva è fondamentale, proprio perché, come dice il nome, lo scopo di un regime di questo tipo è quello di drenare, quindi eliminare tutte le scorie e le tossine che si sono accumulate finora, a causa di bagordi, stravizi, ma anche di eccessi alimentari o di uno stile di vita sbagliato.

Una dieta del genere elimina i liquidi in più, dona benessere e regala leggerezza. Se si segue una dieta drenante ci si sente più leggeri e meno gonfi. Permette di depurarsi dalle tossine favorendo anche un funzionamento migliore dei reni. I polpacci, i glutei e l’addome sono punti critici e questo regime agisce proprio su queste zone andando a sgonfiarle e alleggerirle.

La dieta drenante combatte e contrasta i ristagni nei tessuti che sono causa di gonfiore e di inestetismi quali la cellulite e la ritenzione idrica. Per questa ragione, un programma dietetico del genere contrasta il problema aiutando a espellere le tossine e i liquidi in modo da depurarsi e sgonfiarsi per affrontare l’estate nel modo migliore.

Non è solo un regime che mira a perdere peso, ma punta sulle abitudini scorrette provando a correggerle. Stimola il sistema linfatico, la diuresi, ma anche il funzionamento dei reni e del fegato favorendo così l’eliminazione dei liquidi e aiutando a pulire e purificare l’organismo. Non è necessario che sia troppo rigida, ma all’interno ci devono essere alimenti dalle proprietà diuretiche e antinfiammatorie.

Dieta drenante: integratore

Per seguire la dieta drenante e ottenere tutti i migliori benefici possibili, è molto utile associare un integratore che abbia tra i suoi componenti degli ingredienti che aiutino a favorire l’eliminazione delle tossine e le scorie. Il miglior integratore con queste caratteristiche è proprio Aloe Vera Ultra, con ingredienti naturali e consigliato da esperti e consumatori.

Sono in molti a usarlo proprio perché elimina le calorie in eccesso, anche senza sottoporsi a dure ore di allenamento. Molto utile per quanto riguarda l’assimilazione digestiva dal momento che favorisce la digestione e grazie agli ingredienti al suo interno aiuta a saziarsi permettendo di perdere peso. Inoltre, è efficace con risultati sicuri, anche perché drena purificando i reni, il fegato e l’intestino.

Inoltre è notificato come sicuro dal ministero della salute.

Una formula di origine italiana in compresse da assumerne almeno due dopo i pasti con un bicchiere di acqua in modo da attaccare i cumuli di adipe impedendo che non si riformino.

Aloe Vera Slim funziona molto bene anche per i principi attivi naturali che non hanno effetti collaterali o controindicazioni. Infatti, all’interno si trovano l’aloe vera, una pianta le cui foglie stimolano il metabolismo, aiutando a migliorare la digestione e le funzioni dell’intestino e del fegato, oltre a dare energia e il tè verde che scioglie i grassi in modo naturale velocizzando il metabolismo per poter avere un fisico smagliante, in poco tempo.

Una formula come Aloe Vera Slim non si ordina nei negozi oppure in Internet perché originale ed esclusiva, ma bisogna collegarsi al sito ufficiale del prodotto, compilare il modulo per approfittare dell’offerta di 4 confezioni al prezzo di 49,99€ con pagamento possibile nei seguenti modi: Paypal, carta di credito o contanti al corriere alla consegna.

