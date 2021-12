Donna trovata morta in un camper a Bassano del Grappa: ipotesi omicidio

Una donna è stata trovata morta in un camper a Bassano del Grappa. L'ipotesi è quella di omicidio e il suo compagno à stato fermato.

Una donna di 31 anni è stata trovata senza vita in un camper parcheggiato in un’area di sosta a Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza. La scoperta è avvenuta nella mattinata di ieri, 19 dicembre, quando i primi soccorritori e le forze dell’ordine sono arrivati sul posto dopo la chiamata di emergenza del compagno della vittima. È stato lui a lanciare l’allarme, riferendo di averla trovata morta nel camper che condividevano.

Gli investigatori ipotizzano si possa trattare di femminicidio. La vittima aveva evidenti ferite sul corpo che fanno pensare ci possa essere stata un’aggressione. Secondo quanto emerso la donna sarebbe stata uccisa con un violento colpo in fronte con un corpo contundente.

Donna trovata morta in un camper a Bassano del Grappa: fermato il compagno

Il compagno della vittima è stato fermato dai carabinieri e portato in caserma, dove è stato interrogato per ricostruire l’accaduto.

Sul luogo del ritrovamento era presente anche il medico legale per un primo esame del corpo, i reparti della scientifica dell’Arma dei carabinieri per i rilievi e il pm Serena Chimichi. Secondo le prime informazioni, il camper su cui è stato trovato il cadavere era parcheggiato da un anno nell’area di sosta di via Capitelvecchio e la coppia viveva lì. L’uomo ha riferito che la morte della donna sarebbe dovuta ad una caduta, ma le lesioni non sono compatibili.

La donna presenta ferite da arma da taglio in varie parti del corpo.