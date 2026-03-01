Il turista stava facendo un tour fotografico nella zona, poi la macabra scoperta: i dettagli.

Nella zona di Punta Bianca-contrada Drasy, lungo la costa delle provincia di Agrigento, in Sicilia, un turista, che stava facendo un tour fotografico, a un certo punto ha scorto in mare un cadavere. Subito ha lanciato l’allarme, sul posto sono giunte le autorità e i Vigili de Fuoco, che hanno provveduto a recuperare il corpo, in avanzato stato di decomposizione e con alcune parti mancanti.

Come visto un turista, che stava facendo un tour fotografico a Punta Bianca, in provincia di Agrigento, ha scorto in acqua un cadavere. Il corpo, recuperato dai vigili del fuoco e dai carabinieri, e in evidente stato di decomposizione, potrebbe appartenere a un migrante. Secondo infatti alcune ong che operano in Tunisia, oltre mille migranti potrebbero aver perso la vita durante il ciclone Harry. Ricordiamo infatti che negli scorsi giorni sono stati ritrovati diversi cadaveri lungo nel coste siciliani, anche in quel caso probabilmente si trattava sempre di migranti.