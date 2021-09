Ad Eboli un nuovo focolaio covid innescato da un festa di compleanno che ha portato a 48 positivi e altre 46 persone in isolamento.

Un nuovo focolaio covid è scoppiato ad Eboli, in provincia di Salerno, a seguito di una festa di compleanno organizzata in una pizzeria. A darne notizia sono i vigili urbani che riportano di come l’impennata di casi nella zona degli ultimi giorni sia riconducibile proprio a questo evento.

Nello specifico il focolaio covid ad Eboli innescato dal compleanno avrebbe fin qui portato alla positività di 48 persone – 29 negli ultimi giorni – con altre 46 attualmente costrette al regime di isolamento.

I numeri del focolaio, secondo gli esperti, potrebbero aumentare in quanto sono ancora molte le persone in attesa di risposte dal tampone eseguito nelle ultime ore.

Ad essere controllati e messi in quarantena anche tutti i dipendenti del locale che ora dovrà dimostrare di non essere responsabile dell’accaduto e dunque di aver applicato tutte le misure anti covid previste dalla legge.

Il focolaio covid del compleanno preoccupa l’intera zona di Eboli dove nei prossimi giorni, e nel caso di un inasprimento della situazione epidemiologica, potrebbero essere presi nuove provvedimenti volte a contenere la diffusione del virus.