Si tratterebbe di notizie ovviamente non confermate dagli interessati, tuttavia secondo molte attendibili testate ecco chi si nasconde dietro le 6 maschere dei finalisti de Il Cantante mascherato. La penultima puntata della trasmissione è andata in oda ieri sera, 15 aprile. E la quarta edizione giungerà ufficialmente al termine la prossima settimana, quando sabato 22 aprile si saprà finalmente quale sarà la maschera vincitrice tra i 6 concorrenti finalisti.

I finalisti de Il Cantante Mascherato

Ma la domanda è un’altra per ora e tiene banco: quali personaggi famosi si nascondono dietro le sei maschere? Tre maschere della puntata conclusiva del prossimo sabato sono: Criceto, dietro la quale pare si celi Nathalie Guetta, la maschera del Ciuchino, che avrebbe sotto Nino Frassica, e, infine, il Ricco su cui si dibatte: non si sa se celi Nek o Massimo Lopez. Ne mancano ancora tre e sono nate varie ipotesi. Quali vip si nascondono sotto quelle fattezze giocose?

Nomi e cognomi a gruppi di tre

Premettiamo che si tratta di indiscrezioni spieghiamo che la Stella, lo Squalo e il Cavaliere Veneziano potrebbero celare Simona Ventura, poi un ballottaggio fra Teo Teocoli e Tullio Solenghi ed in fine un ulteriore dubbio tra Samuel Peron e Gabriel Garko. Insomma, la sola via pare essere quella di attendere sabato 22 aprile per scoprire se veramente i vip citati siano quelli che ci celano sotto le maschere.