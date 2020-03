Durante questo momento difficile, per l'epidemia di Coronavirus, Banca Mediolanum offre la possibilità di sospensione del mutuo con un modulo.

Banca Mediolanum offre la possibilità di sospensione del mutuo sottoscritto, fino ad un massimo di 2 rate. Stesso discorso anche per quanto riguarda i prestiti, sospendibili negli stessi termini. L’istituto di credito ci ha tenuto a diffondere questa comunicazione a tutti i suoi clienti, al fine di tutelarli e andargli il contro più possibile in un momento difficile per tutta Italia.

Come fare la sospensione mutuo Mediolanum

Per poter procedere con la sospensione del mutuo, basta scaricare un modulo via Internet, comodamente da casa. Una volta stampato, compilato e firmato, andrà spedito via mail all’indirizzo sospensionerate@mediolanum.it indicando nell’oggetto il tipo di prodotto del quale si richiede congelamento.

Banca Mediolanum si dice disposta a valutare ulteriori iniziative in ambito mutui e prestiti, stando al passo con le future eventuali disposizioni governative, se ce ne dovessero essere.

Coronavirus, mutui e prestiti congelati

Secondo le disposizioni del Governo, per via dell’estensione della zona rossa a tutta Italia sono previste diverse agevolazioni per i cittadini. Allo stato attuale delle cose, si tratta di proposte non ancora ufficializzate ma decisamente interessanti. Nel caso specifico genitori congedati dal lavoro, si prevede la sospensione delle rate dei mutui prima casa per 18 mesi.





In tutta Italia è operativo l’accordo tra Abi e associazioni di impresa, per il quale è possibile chiedere sospensione o allungamento dei prestiti concessi fino al 31 gennaio 2020. Tale moratoria si riferisce a finanziamenti per micro, piccole, medie imprese che hanno subito danni a seguito dell’emergenza Coronavirus.

CLICCA QUI PER SCARICARE IL MODULO