Il costo del lockdown da coronavirus in Italia è molto alto, si rischia un contrazione del Pil dell'8,4%

In Italia il lockdown imposto dall’emergenza coronavirus ha un costo di 47 miliardi al mese, vale a dire il 3,1% del Pil nazionale. É questo il dato preoccupante fornito dalla Svimez, associazione per lo sviluppo dellʼindustria nel Mezzogiorno, che nello specifico evidenzia come siano 37 i miliardi di euro persi al Centronord e 10 al Sud. Si tratta dunque di circa 788 euro pro capite al mese nella media italiana: 951 euro al Centronord contro 473 euro al Sud. Le perdite deriverebbe in maggior parte dal fatto che il 50% degli impianti in Italia sia al momento ferma, situazione che prolungandosi potrebbe ridurrebbe il prodotto interno lordo dell’8,4%.

Coronavirus, il lockdown costa 47 mld al mese

Pur considerando una ripresa delle attività nella seconda parte dell’anno, una contrazione del Pil dell’8,4% vorrebbe dire un – 8,5% al Centronortd e un – 7,9% al Sud.

Dati davvero poco confortanti che sottolineano come malgrado il coronavirus abbia avuto un impatto maggiore nella parte settentrionale del paese, il suo eco si farà risentire a livello sociale ed economico in tutto l’Italia.





Il Sud, inoltre, rischia maggiore debolezza nella cosiddetta fase di ripresa in quanto sconterebbe inevitabilmente la lunga crisi precedente, prima recessiva, poi di sostanziale stagnazione, dalla quale non è mai riuscito a uscire del tutto. Come sottolineato da Svimez, sarebbe necessario “completare il pacchetto di interventi per compensare gli effetti della crisi sui soggetti più deboli, lavoratori non tutelati, famiglie a rischio povertà e micro imprese”.