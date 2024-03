Come sappiamo, Edoardo Galli è stato ufficialmente ritrovato presso la stazione centrale di Milano dopo giorni di apprensione e paura. A Quarto Grado il racconto sull’avvistamento del giovane scomparso…

Rosa Teruzzi, caporedattrice di Quarto Grado, aveva avvistato Edoardo Galli durante la giornata di ieri. Ha così raccontato al programma:

Erano le 7:30 del mattino e stavo venendo in redazione quando con la metropolitana sono uscita in centrale per andare in libreria. Ero al telefono per lavoro, quando alzando gli occhi ho visto un ragazzo e ho avuto subito l’impressione che assomigliasse a Edoardo.