Venerdì 9 ottobre il palco di grande fratello Vip 9 è stato teatro di una puntata ricca di tensioni, colpi di scena e, soprattutto, di una decisione che ha stravolto le dinamiche della Casa. La conduzione è rimasta nelle mani di Ilary Blasi affiancata dalle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli che hanno guidato il pubblico nel delicato momento del televoto eliminatorio.

Giancarlo Danto fuori dalla Casa: il verdetto del televoto

Il voto del pubblico ha decretato che il concorrente meno sostenuto sarebbe stato costretto ad abbandonare il gioco. Tra i sei volti in sfida – Alex Belli, Andreas Müller, Federica Morello, Giancarlo Danto, Guendalina Tavassi e Moreno Morello – Giancarlo Danto è risultato il meno votato e quindi il secondo eliminato di questa edizione.

La conduttrice, con tono deciso, ha annunciato l’eliminazione, sottolineando che per Danto resta un’unica possibilità di ritorno grazie al meccanismo del biglietto misterioso.

Il biglietto di ritorno: Danto può rientrare

Subito dopo il risultato, Danto è stato invitato in studio, dove ha scoperto il contenuto del suo biglietto. Il foglio, estratto casualmente, recitava la frase “puoi rientrare nella Casa”.

Questa clausola apre la porta a una possibile reintegrare del concorrente nella competizione, a condizione che le regole interne lo consentano e che il pubblico accetti il suo ritorno in un momento di alta tensione.

Gli altri concorrenti salvati e le dinamiche intra-casa

Parallelamente all’eliminazione di Danto, il televoto ha salvato Alex BelliFederica Morello e Moreno Morello. La salvezza di questi tre volti ha consolidato un nucleo resistente, capace di influenzare le successive alleanze. In particolare, la permanenza di Moreno ha rinvigorito il gruppo dei Morello, mentre la presenza di Alex, noto per il suo carisma, mantiene alta la tensione strategica tra i partecipanti più giovani. La notizia dell’uscita di Danto ha, inoltre, scatenato una serie di discussioni sulla fiducia e su come il televoto possa cambiare rapidamente le sorti di un giocatore.

Momenti clou della puntata: incontri, performance e tensioni

Oltre al risultato del voto, la serata ha avuto altri spezzoni di grande impatto. Piera Meloni ha potuto riabbracciare il suo fidanzato Gian Marco che ha chiesto al Grande Fratello di trascorrere più tempo con lei, creando un momento di tenerezza sullo sfondo dei conflitti. Francesca Manzini è rientrata nella Casa in veste di coreografa, collaborando con Valeria Marini per preparare l’esibizione “Waka Waka”. Un altro punto di svolta è stato il confronto tra Jonathan Kashanian e Andreas Müller dove quest’ultimo è stato accusato di aver usato termini offensivi nei confronti della comunità LGBTQ+, suscitando dibattiti accesi tra i concorrenti e lo studio. Infine, Giulia Provvedi ha condiviso un momento emotivo raccontando la perdita del padre, ricevendo conforto dalla madre tramite un messaggio audio.

Al termine della puntata, le nuove nomination sono state determinate: tutti i concorrenti sono ora potenzialmente a rischio, con il meno votato tra Moreno Morello, Andreas Müller e Jonathan Kashanian destinato a diventare il primo candidato per la prossima eliminazione. Inoltre, la performance “Waka Waka” è stata premiata dagli utenti dei social, consolidando la preferenza del pubblico per i momenti più spettacolari.