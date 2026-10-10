L’ottava puntata del grande fratello Vip si apre con la consapevolezza che presto sarà decretata una seconda uscita dal gioco, dopo che la settimana scorsa Michelle Masullo ha dovuto salutare la Casa. Il pubblico, chiamato a votare nuovamente, si troverà di fronte a un bivio che potrebbe cambiare l’assetto delle alleanze e riaccendere le tensioni già in corso.

Televoto e candidati a rischio

Secondo i sondaggi pubblicati su forum e pagine social dedicate al reality, le performance di voto sono molto variegate. Guendalina Tavassi guida la classifica con percentuali comprese tra il 23% e il 28%, seguita da Andreas Muller che si attesta sul 23-24%. Federica Morello occupa il terzo posto, garantendosi una posizione relativamente sicura.

Al contrario, Alex Belli ha raccolto solo dal 9% all’11% dei voti, mentre Giancarlo Danto resta l’ultimo con appena il 4-5%.

Il ballerino Danto, che ha già ammesso di sentirsi in difficoltà, ha confidato a Carmen Di Pietro: “Gli altri sono tanto forti, c’è Alex, c’è Guenda, c’è Andreas. Mi sento che posso dare ancora molto…” La sua autoconsapevolezza non sembra tradursi in un voto più alto, ma dimostra che la televoto è ormai un vero banco di prova personale per i concorrenti.

Le nomination della settimana

Le donne

Il giorno precedente le femmine sono state convocate nella mystery room per esprimere il proprio giudizio. Guendalina Tavassi ha puntato il dito contro Federica Morello accusandola di doppiezza. Carmen Di Pietro ha ricambiato nominando Valeria Marini per averla definita “rosicona” nella puntata precedente. Federica Morello ha risposto accusando Guendalina di seminare “zizzania”. Valeria Marini ha scelto Guendalina, ritenendola esagerata nelle insinuazioni su Moreno e Federica. Piera Meloni ha optato per Carmen, mentre Megan Ria e le altre donne hanno indicato nuovamente Guendalina o Federica.

Gli uomini

Il turno maschile è iniziato con Andreas Muller che ha nominato Jonathan Kashanian per aver usato un termine eticamente discutibile. Alessandro Varsi ha indicato Alex Belli stanco dei suoi consigli a Marina La Rosa. Alex Belli ha risposto nominando Giacomo Gallani che a sua volta ha contrapposto Belli, chiudendo il cerchio delle tensioni. Jonathan Kashanian ha poi puntato su Andreas, Alessandro Roncaccia su Alex, mentre Giancarlo Danto e Moreno Morello hanno entrambi scelto Andreas, definendolo poco “personale”.

Scontro fuori dalla Casa: Guendalina contro Moreno

Il conflitto è sfociato nella diretta del lunedì 5 ottobre, quando Moreno Morello ha reagito con veemenza alle affermazioni di Guendalina Tavassi. Moreno ha accusato la concorrente di insinuare una “bassezza assoluta” sul suo rapporto con Federica Morello ricordando un episodio risalente a 16 anni fa in cui Guendalina aveva raccontato di aver condiviso il letto con un ragazzo del Grande Fratello ricordo poi usato da Moreno per dipingerla come “solita consumare sotto le coperte con maschi a caso”.

Guendalina, visibilmente irritata, ha risposto sostenendo che le parole di Moreno erano “troppo pesanti” e hanno messo a repentaglio i figli che la seguono in TV. Moreno, tuttavia, ha ribadito la sua posizione: “Non solo penso ciò che ho detto, lo sottoscrivo e sono pronto a ripeterlo” dimostrando che la disputa ha superato i confini del semplice gioco televisivo.

Reazioni familiari e minacce legali

Fuori dalla Casa, la tensione è aumentata quando Emanuela Fuin madre di Guendalina, ha pubblicato sui social un avviso di possibile azione legale contro Moreno per diffamazione, indicando che le eventuali somme guadagnate “sarebbero spese in avvocati e risarcimenti”. Il marito di Guendalina, Federico Perna ha aggiunto un commento duro, definendo Moreno “un omuncolo viscido e disagiato”.

Nel frattempo, l’influencer Stefania Orlando è intervenuta a difesa di Guendalina, denunciando la frase di Moreno come una “gravissima