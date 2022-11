Emma Marrone, la dura replica ad un commento sui social: "Mi vergogno per voi"

Qualche giorno fa, Emma Marrone aveva rivelato che avrebbe voluto diventare madre anche da sola, parole queste, rilasciate in un’intervista a Vanity Fair che erano state criticate non poco.

La cantante attraverso un’esternazione fatta sui social ha replicato duramente agli attacchi diffusi in rete: “Io mi vergogno per voi”, è quanto ha dichiarato l’artista.

Emma Marrone, la replica della cantante ad commento sui social

La cantante parlando del desiderio di diventare madre aveva in particolare dichiarato:

“Il fatto di non avere libertà sulla gestione del proprio corpo a me sembra una violenza. Qui in Italia se una ragazza vuole un figlio deve andare in altri stati dove le fecondazione assistita è autorizzata.

Nemmeno quando sei più grande ha il diritto di andare a chiedere il seme di un donatore. Anche quando hai 40 anni e sai che il grande amore non è proprio dietro l’angolo, pure in quel caso non puoi. Mi chiedo perché io debba andare in Spagna a fare una cosa del genere e non possa farla qui in Italia”.

Le polemiche su Twitter: “Prova con un cavallo”

Una utente ha risposto alle parole della cantante con un Tweet: “Perché in Italia puoi fare figli solo con un uomo? Prova con un cavallo“, sono state le parole a dir poco dure. Emma Marrone ha replicato condividendo lo screenshot del Tweet in una storia su Instagram, quindi ha dichiarato: “Devo dire che il tweet di questa donna è davvero vomitevole. I commenti sotto anche peggio. Mi dispiace e mi vergogno per voi.

Quanta ignoranza. Povera umanità“.