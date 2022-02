Davide Maggio replica ad Emma Marrone: il giornalista lancia pesanti accuse.

Davide Maggio ha replicato via social ad Emma Marrone, che l’ha accusato di averle fatto body shaming. Il giornalista, senza peli sulla lingua, ha consigliato alla cantante di vergognarsi perché non ha fatto altro che scatenare i suoi fan contro di lui.

Davide Maggio replica ad Emma Marrone

Non si ferma la querelle che vede come protagonisti Davide Maggio ed Emma Marrone. Per quanti si fossero persi qualche tappa della lite social, il giornalista ha commentato uno dei look che la cantante salentina ha sfoggiato sul palco del Festival di Sanremo 2022, criticando l’uso delle calze a rete. “Se hai una gamba importante eviti di mettere le calze a rete“, ha tuonato Davide. Emma, via social, ha replicato accusandolo di body shaming e invitando i fan a fregarsene dei giudizi degli altri.

“Evitate di ascoltare e leggere commenti del genere, il vostro corpo è perfetto così com’è, dovete amarlo e rispettarlo e soprattutto vi dovete vestire come vi pare. Sia che abbiate le gambe importanti o meno“, ha dichiarato Emma. Maggio, però, non ha accettato le parole della cantante salentina e l’ha attaccata con un altro commento al vetriolo.

Le accuse di Davide Maggio

Via Twitter, Davide ha dichiarato:

“Mi fa tanta tenerezza, punta sul body shaming per giustificare semplicemente una scelta di stile. Da Emma Marrone proprio non me l’aspettavo. Anche perché sa benissimo che quando aizza i suoi fan, la shitstorm che scatena è ben più pesante di un commento estetico. Vergognati“.

Lo sfogo del giornalista non si è fermato qui. In un secondo cinguettio, ha condiviso la classifica di Sanremo 2022 e ha tuonato:

“Eh, bisogna salire dal fondo della classifica. Qualche polemica aiuta sempre”.

A suo dire, quindi, la Marrone sta giocando con le sue dichiarazioni, tirando in ballo il body shaming, per dare maggiore risalto al suo brano sanremese.

Il discorso di Emma contro Davide

Per smontare le parole di Maggio, basta rileggere il discorso che Emma ha fatto ai fan dopo l’accusa sulle “gambe importanti“. La Marrone ha dichiarato: