Coronavirus: paziente infetto dimesso per errore dalla quarantena

Un paziente infetto dal coronavirus è stato dimesso per errore dal centro per la quarantena dei marine a Miramar negli Stati Uniti.

Un paziente infetto dal coronavirus è stato dimesso per errore al centro per la quarantena dei marine a Miramar a San Diego, negli Stati Uniti. Questo malinteso sarebbe dovuto al fatto che i risultati del test sono arrivati dopo che l’uomo aveva già abbandonato la struttura. Il paziente era un cittadino degli Stati Uniti che era stato rimpatriato dalla Cina, e dopo l’isolamento con altre tre persone è stato dimesso nonostante avesse contratto il virus. In un primo momento, il Centro per il controllo delle malattie di Atlanta aveva dato il via libera alle dimissioni dei quattro pazienti. Dopo ulteriori test però aveva informato che uno dei 4 pazienti era risultato positivo.

Coronavirus, paziente infetto dimesso

Attualmente non è ancora stato reso noto se il paziente è rimasto all’esterno del centro per la quarantena ed eventualmente per quanto tempo lo sia stato.

Questa vicenda sta creando non poca preoccupazione negli Stati Uniti dove adesso si teme la possibilità di un contagio di massa. L’esperto di epidemiologia Wu Zunyou del

Chinese Center for Disease Control and Prevention ha dichiarato che l’83% dei casi registrati in Cina è “causato dallo stretto contatto tra i familiari“. Gli altri contagi invece si sarebbero verificati “in luoghi pubblici, tra cui ospedali, scuole, centri commerciali e fabbriche“. Sempre secondo l’esperto, al fine di prevenire il contagio della malattia,”occorre ventilare bene le stanze, indossare le mascherine, lavarsi le mani ed limitare al massimo le attività di gruppo”. Intanto a Wuhan, la città epicentro della malattia, sono iniziate le procedure di disinfestazione.