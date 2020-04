Il principe Carlo è guarito dal coronavirus: le prime parole affidate a Clarence House per raccontare la sua esperienza.

Dopo essere risultato positivo, in un video diffuso da Clarence House, il principe Carlo racconta la sua esperienza di guarigione, e non manca di augurare ai suoi sudditi “tempi migliori”, che in questo tempo di coronavirus sono più che mai necessari.

Coronavirus, il principe Carlo è guarito

Dopo una settimana di isolamento presso la sua tenuta di Balmoral, il principe Carlo racconta la sua esperienza di guarigione dal coronavirus. Il 25 marzo 2020 il principe di Galles era risultato positivo, e quindi è stato messo in isolamento. Oggi, secondo i medici, il principe sarebbe guarito e non più infetto.

Il principe Carlo affida a un video, diffuso su Clarence House, il racconto della sua degenza. Racconta di aver vissuto “un’esperienza strana, frustrante, a tratti angosciante” e dove augura ai suoi sudditi “tempi migliori”.





Il principe, 71 anni, ha poi dedicato una parola in particolare per gli anziani, anche in quanto patrono di Age UK e SilverLine, due associazioni di assistenza alla terza età.

“In quanto patrono di Age UK e assieme a mia moglie Camilla, patrona di SilverLine, posso dire che i nostri cuori sono con tutte le persone anziane del Paese che in questo tempo affrontano difficoltà, ha detto, oltre che “con tutti coloro che hanno perduto persone care o devono sopportare la malattia, l’isolamento, la solitudine in circostanze dure e abnormi”.

Alla fine del video diffuso da Clarence House, il principe Carlo elogia lo spirito di unità dei cittadini e l’enorme sforzo del personale medico.