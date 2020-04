Per sensibilizzare la Florida sulla questione Coronavirus, un noto avvocato ha dichiarato che si aggirerà per la spiaggia vestito come la morte.

La riapertura di alcune spiagge negli Stati Uniti, nonostante l’emergenza Coronavirus, fa discutere ma in Florida questo fenomeno ha spinto un famoso avvocato a pensare un’iniziativa molto particolare. Daniel Uhlfelder ha dichiarato che in spiaggia ci andrà assolutamente, ma vestito da tristo mietitore per ricordare ai cittadini che dovrebbero rimanere a casa.

In Florida “la morte” scende in spiaggia

Dall’1 maggio 2020, Uhlfelder si aggirerà per il litorale della Florida con indosso un costume spaventoso, nella speranza di diffondere un messaggio. La sua iniziativa però sembra abbia anche un fine propagandistico, infatti si prefigge di raccogliere fondi per i democratici in corsa per l’Ufficio Federale, secondo Business Insider avrebbe già raccolto 5mila dollari su 20mila.

On May 1 I will be touring Florida in Grim Reaper attire reminding Floridians to stay home during the pandemic. pic.twitter.com/VvWqxI48Ec — Daniel Uhlfelder (@DWUhlfelderLaw) April 25, 2020

Sono troppe le persone che in questi giorni di caldo e sole si sono riversate sulle spiagge di Florida e California, causando veri e propri assembramenti e non rispettando minimamente le norme di distanziamento sociale.

Nonostante ci siano anche regole circa gli orari di accesso e le attività concesse vicino al mare, pochissimi le seguono.





L’avvocato che difende dal Coronavirus

A marzo 2020, inoltre, l’avvocato ha indossato una tuta ignifuga e si è mostrato così vestito in pubblico per sottolineare l’importanza del distanziamento sociale. “Al governatore della Florida non importa se la gente muore. A me sì”, ha twittato.

L’anno scorso si è scontrato con Mike Huckabee, governatore dell’Arkansas che ha una casa in Florida vista Oceano. Questi voleva privatizzare alcune spiagge e Uhlfelder lo ha additato come “ladro di spiagge” su Twitter, beccandosi una denuncia che però non è stata raccolta.

Da sempre grande sostenitore della spiaggia pubblica e della sua sicurezza, anche stavolta l’avvocato americano non ha perso occasione per distinguersi, facendo però ancora una volta qualcosa di buono.