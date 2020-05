In Cina un'anziana madre disabile viene seppellita dal figlio nel deserto e lotta per 3 giorni contro la morte.

In Cina un uomo di 58 anni seppellisce la madre, anziana e disabile, in una zona desertica dell’entroterra per sbarazzarsene. La donna, di 79 anni, è paralizzata e ha dovuto lottare fra la vita e la morte per 3 giorni, senza acqua né cibo a disposizione.

Cina: seppellisce la madre, viva

L’intento del figlio era proprio quello di ucciderla, in un modo terribile: seppellendola viva sotto terra, nella provincia dello Shaanxi, Cina Nord-occidentale. L’anziana è stata salvata grazie alla segnalazione della nuora, che si è insospettita dopo una conversazione intercorsa col marito.

Giunta sul posto, la Polizia ha dovuto scavare per tirare fuori la 79enne da sotto la terra, il video del ritrovamento è diventato virale dopo la sua diffusione da parte dei media locali. Il figlio, noto con il cognome Ma, aveva mentito dicendo a sua moglie di aver portato la madre da alcuni parenti.

Il figlio ha confessato

A seguito di un lungo interrogatorio da parte della polizia, l’uomo ha ceduto, confessando di averla seppellita in un cimitero a Sud della contea di Jingbian, mentre era ancora viva.

Ora l’anziana disabile si trova in ospedale, in condizioni stabili anche se si deve ancora riprendere dai 3 giorni passati a patire la fame e la sete, sotto il sole a picco. Il figlio è stato arrestato per tentato omicidio e portato in carcere, ma le indagini sono ancora in corso.

Un simile fatto è accaduto in India, dove un uomo ha rinvenuto un vaso in terracotta contenente una neonata viva, a 90 centimetri sotto il suolo. L’uomo stava seppellendo la figlia, nata prematura e subito morta, quando è avvenuta la sconvolgente scoperta.