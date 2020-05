Francia, alcune scuole chiudono per casi di sospetto coronavirus

Diversi casi sospetti di coronavirus nelle scuole in Francia, gli istituti chiudono in attesa dei riscontri clinici.

Il governo francese guidato da Emmanuel Macron aveva spinto fortemente per la riapertura anticipata delle scuole dopo l’emergenza coronavirus e per questo dall’11 maggio gli istituti avevano riaccolto gli studenti in aula. Un rischio che la Francia ha deciso di assumersi, ma che ora sembra già non dare i frutti sperati. Molte scuole hanno infatti dovuto rimandare i bambini a casa e chiudere, di nuovo, per casi sospetti di coronavirus. Il protocollo per le scuole in Francia prevede severi controlli su insegnanti, alunni e personale scolastico e, proprio in seguito a questi screening, è stato possibile rilevare che in alcune istituti c’erano delle presunte positività tra i professori e altri addetti ai lavori. Stando a quanto riportato da Le Parisien, i casi si sarebbero riscontrati sia nelle zone maggiormente colpite dall’emergenza sanitaria che in quelle in cui il Covid-19 si è diffuso con minore impatto.

Coronavirus, in Francia alche scuole chiudono

Ora le scuole interessate sono state chiuse e si attendono i risultati dei test per capire quali potranno essere gli sviluppi e, se i i casi sospetti venissero confermati come positivi, i locali scolastici dovranno essere disinfettati e tutte le persone venute in contatto con loro dovranno essere identificate e testate a loro volta.

La vicenda riapre inoltre le polemiche in Francia dove molti insegnanti e genitori avevano manifestato contro l’iniziativa del governo di riaprire le scuole malgrado la diffusione del contagio fosse ancora molto elevata. La critica riguarda in particolar modo l’impossibilità nelle scuole di rispettare le misure di contenimento. “Se coloro che ci governano pensano che possiamo rispettare tutto questo alla lettera, non ha senso riaprire affatto”, così alcuni insegnanti in riferimento alle rigide misure previste come il distanziamento sociale nei corridoi e il restare seduti sui banchi per tutto il tempo.