Operaio siderurgico vince 10 milioni alla lotteria Carolina del Nord.

Un operaio siderurgico di Kenly, nella Carolina del Nord, ha vinto 10 milioni di dollari alla lotteria e ha promesso di portare in vacanza tutta la sua famiglia alla fine dell’emergenza coronavirus. Wade Harmon, questo il nome dell’uomo, ha vinto il primo premio nel gioco Gratta e Vinci Supreme Riches della Carolina del Nord, e ora ha dichiarato che finalmente si prenderà del tempo per se stesso e per la sua famiglia. Di sicuro ci saranno molti viaggi in più nella sua vita, con il sogno di andare in crociera che finalmente potrà realizzare non appena sarà possibile tornare a navigare in sicurezza. Attenzione però, Wade ha anche dichiarato di volere rimanere lo stesso di sempre e, addirittura, di voler continuare con il suo lavoro.

Operaio siderurgico vince la lotteria

È stato lo stesso operatore del settore siderurgico a ricordare il momento in cui si è reso conto di aver vinto alla lotteria: “Sono tornato a casa e ho acceso il mio grill – ha detto Wade – Beh, potrei anche grattare il mio biglietto. Ho abbassato lo sguardo e ho detto Woah!”.





Una bellissima scarica di energia e adrenalina che ha cambiato radicalmente la vita dell’uomo.

Per lui, dietro tutto questo c’è un segno del destino, un motivo ben più grande rispetto ad un semplice colpo di fortuna: “Sono grato, davvero grato al Signore – ha detto Wade – Credo che il Signore lo abbia fatto per me e per la mia famiglia. C’è un motivo per cui io ho vinto questa lotteria. Il Signore ha dei piani per me”.