Secondo quanto riportato dalla rivista The Lancet il vaccino sviluppato in Cina è ben tollerato dai pazienti ed è immunogeno

In base ai risultati della ricerca, pubblicati sulla rivista scientifica The Lancet, il vaccino realizzato dall’Istituto di Biotecnologie di Pechino e dalla società CanSino Biological Inc. è sicuro per l’uomo ed in grado di innescare una risposta immunitaria, favorendo la formazione di anticorpi in grado di neutralizzare il coronavirus SARS-CoV-2.



I risultati della ricerca

Secondo quanto riportato dalla rivista The Lancet, sembra che il vaccino candidato come anti coronavirus “Ad5-nCoV” sviluppato in Cina, è ben tollerato dai pazienti ed è immunogeno, ovvero in grado di determinare una risposta immunitaria grazie alla produzione di anticorpi che vanno a neutralizzare il patogeno.

Risultati molto promettenti, ottenuti nel corso della prima fase di sperimentazione, che sono stati sottoposti a revisione paritaria. A lavorare alla fase di sviluppo di questo vaccino sperimentale è stato un team di ricerca guidato da scienziati dell’Istituto di Biotecnologie di Pechino e della società farmaceutica CanSino Biological Inc., assieme ai colleghi dell’Ospedale Tongji, dell’Università della Scienza e della Tecnologia Huazhong, dello Shanghai Canming Medical Technology, del Centro provinciale per il controllo e la prevenzione delle malattie di Jiangsu e numerosi altri centri di ricerca.





Gli scienziati, coordinati dalla professoressa Wei Chen, ufficiale dell’esercito cinese e membro dell’Accademia di Ingegneria, hanno somministrato la preparazione ottenuta a 108 volontari sani con un’età compresa tra i 18 e i 60 anni. Dopo aver osservato gli effetti per 28 giorni, sono riusciti a trarre le prime conclusioni