Jack Rico a soli 13 anni ha ottenuto la laurea in ben quattro discipline all’Università della California: è record in America.

Un bambino si è laureato a soli 13 anni: è record all’Università della California. Jack Rico, un vero e proprio enfant prodige, si è laureato al Fullerton College in California. Ha ottenuto il diploma in ben quattro materie: in storia, scienze umane, scienze sociali e comportamento sociale. In America, assediata dal Coronavirus, dunque, almeno per un po’ si torna a sorridere.

Il tempo che ha impiegato per ottenere il diploma è davvero da record. Solamente due anni. Il ragazzino, quando aveva tre anni, già conosceva tutti i nomi dei presidenti e dei vicepresidenti degli Stati Uniti. A dimostrazione della sua grande cultura, Jack, per il suo quarto compleanno, cha voluto regalato un viaggio alla scoperta della Casa Bianca. Insomma, un bambino davvero diverso rispetto ai suoi coetanei.

Bambino si laurea a 13 anni

Mai, nella nostra vita, abbiamo sentito parlare di un laureato a 13 anni. La direzione dell’Università della California, orgogliosa del grande traguardo raggiunto da Jack, ha dichiarato alla Cnn che lui è ufficialmente lo studente più giovane a raggiungere questo traguardo.

In 107 anni di storia del Fullerton College non si era mai vista una cosa del genere. Ovviamente tutti i giornali hanno fatto a gara per avere un’intervista del bambino prodigio. “Adoro imparare cose nuove”, ha raccontato il 13enne alla Cnn. La sua grande voglia di conoscenza gli ha permesso di raggiungere traguardi inaspettati. Il presidente del Fullerton College, Greg Schulz, ha affermato: “È insolito vedere uno studente così giovane nella nostra università, Jack è molto conosciuto nel campus del Fullerton College”.





Record all’Università della California

La madre del bambino prodigio, sin da quando era piccolo sapeva che suo figlio era speciale. Aveva capito che Jack era diverso rispetto ai suoi coetanei. La donna ha preso consapevolezza di ciò quando è voluto andare alla Casa Bianca. Altri bambini della sua età avrebbero probabilmente chiesto giocattoli.

“Gli risposi che sarebbe stato un viaggio grandissimo per un bambino di soli tre anni”, ha raccontato la madre. Quasi come se fosse una sfida, la donna gli ha fatto una proposta: quando Jack avrebbe imparato a memoria il nome di tutti i Presidenti della storia americana, lo avrebbe portato alla Casa Bianca. Nel giro di una settimana, il bambino è tornato dalla mamma e la sorprese. Aveva davvero imparato i nomi dei Presidenti e anche dei Vice presidenti americani. Grazie a questo forte impegno, la signora lo ha portato a Washington, riuscendo così a realizzare il suo più grande sogno. Per il giovane Jack il futuro è più roseo possibile. Grazie alla sua laurea avrà la possibilità di arrivare davvero in alto. Sicuramente, nei prossimi anni, sentiremo ancora parlare di lui.