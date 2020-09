L'uomo è deceduto per infarto dopo aver ingerito innumerevoli caramelle alla liquirizia. Un caso simile si è verificato anche in Italia.

Un uomo muore in America per aver mangiato troppa liquirizia. La vittima è stata stroncata da un arresto cardiaco. Secondo i medici all’origine del suo malessere c’è stato un “consumo esagerato di liquirizia”.

Muore per la liquirizia, “Ne mangiava troppa”

In America, precisamente nel Massachusetts un uomo è stato ucciso dalla sua passione per la liquirizia. Stando al referto dei medici il paziente è stato ucciso da “un eccesso di acido glicirrizico o glicirrizzinico“, ovvero il principio base della radice della liquirizia. Quest’ultima può causare sbalzi di pressione, aritmie fatali ed altre tipologie di disturbi.

Secondo gli esperti, “un eccesso di liquirizia può anche causare una crisi convulsiva riconducibile a un innalzamento della pressione sanguigna, un fenomeno noto come sindrome da encefalopatia posteriore reversibile”.

Per questo motivo, gli esperti suggeriscono un uso modico delle caramelle a base di liquirizia.

Casi in Italia

Non è il primo caso di morte per liquirizia. Anche in Italia, all’Ospedale Sant’Orsola Malpighi di Bologna, nel 2015, un bambino di 10 anni era stato portato al Pronto Soccorso dalla madre durante una crisi convulsiva. Attraverso la Tac e la risonanza non si era riuscito a dimostrare niente di insolito.

Nonostante ciò, il bambino aveva avuto 4 crisi accompagnate da una pressione alta. Durante un controllo era emerso che il piccolo presentava i denti neri. Indagando sulle abitudini alimentari si era scoperto che il bambino faceva uso di almeno 20 caramelle alla liquirizia ogni giorno. Grazie all’interruzione di questa “consuetudine” i valori sono ritornati nella norma e tutto si è risolto come un grande spavento.