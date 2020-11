Elezioni Usa, a Delaware eletta la prima senatrice transgender: "il cambiamento è possibile"

Per la prima volta nella storia degli Stati Uniti d’America in occasione delle elezioni Usa 2020 è stata eletta al Senato una donna transgender, Sarah McBride di 30 anni del Delaware, località in cui è stata eletta con l’86% di voti effettuati a distanza a causa del Coronavirus.

Sarah McBride è divenuta la figura politica trans di più elevato profilo negli USA.

Non si conosce ancora, invece, il nome del vincitore tra i due candidati alla Casa Bianca, Donald Trump e Joe Biden.

Elezioni Usa 2020, prima senatrice transgender

Sarah McBride prima della conclusione delle elezioni aveva pubblicato su Facebook un post in cui raccontava di aver votato per se stessa: “Ho appena avuto il privilegio di votare per me stessa e per i miei compagni democratici del Delaware alle elezioni generali.

I valori del nostro paese sono al voto ed io oggi ho votato per un’America dal cuore grande e per un Delaware dove tutti siedono insieme a tavola”.

Concluso lo spoglio elettorale e conquistata la carica al senato, la giovane neo senatrice ha postato su Instagram una sua foto in cui, nonostante la mascherina nera che le copriva il viso, riusciva a trasmettere la gioia e l’emozione della battaglia appena vinta dal solo sguardo, post in cui ha specificato che tutto è possibile, basta perseguire i propri obiettivi: “Per chiunque si preoccupi che la propria verità ed i propri sogni si escludano a vicenda, sappia che il cambiamento è possibile.

Sappi che la tua voce è importante. Sappi che puoi farlo anche tu”. Sarah McBride ha altresì prontamente ringraziato i suoi elettori in un ulteriore post: “Ce l’abbiamo fatta, abbiamo vinto. Grazie, grazie, grazie“.