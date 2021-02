La foto commovente del 30 enne down che, positivo al Covid, non voleva indossare la maschera per l'ossigeno. L'infermiere lo ha convinto, abbracciandolo.

Arriva da Caapiranga, nello stato di Amazonas, in Brasile, la foto che sta facendo il giro del mondo, facendo emozionare tutti. I protagonisti sono l’infermiere Raimundo Nogueira Matos ed un paziente di 30 anni, Emerson Junior, il quale è affetto dalla sindrome di Down, ma ha anche contratto il Coronavirus.

L’infermiere abbraccia il paziente Covid con sindrome di Down

Emerson era stato ricoverato per valori di saturazione bassi ed a causa della forte ansia di cui soffre ha scelto di rifiutare la maschera per la somministrazione di ossigeno.

E’ proprio a questo punto che è intervenuto l’infermiere Raimundo Nogueira Matos provando a stargli vicino: egli, infatti, non ha fatto altro che abbracciare il paziente, riuscendo così a convincere Emerson ad indossare la maschera. Un gesto di immensa umanità, immortalato da Mirene Borges da Silva, un’altra paziente affetta dal Covid, la quale, però, era stato dimessa domenica.

La donna ha detto di aver sentito che Dio era lì con loro e stava usando la figura dell’infermiere per calmare le ansie del 30 enne. “E’ grazie a gesti come questo, crediamo che andrà tutto bene“. Emerson Junior sarà presto trasferito in un altro ospedale non appena sarà libero un posto in terapia intensiva.

E’ chiaro che Raimundo ha corso un rischio molto alto, scegliendo di abbracciare il paziente, ma l’infermiere ha detto che Ermeson è un paziente molto speciale, che aveva bisogno di molto affetto: L’assistenza infermieristica è l’arte della cura.