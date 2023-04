Europei 2032, la Figc ha presentato la candidatura dell'Italia

Ce la giocheremo con Ankara, questa partita e la notizia ha messo in fibrillazione il mondo del calcio azzurro: per gli Europei 2032 la Figc ha presentato la candidatura ufficiale dell’Italia. Dai media si apprende infatti che è stata depositata una apposita istanza all’Uefa per una scelta che ci vedrà concorrere con la Turchia per ospitarli e che per il nostro paese forse è il più importante dei volani nel futuro non prossimo.

Europei 2032, c’è la candidatura dell’Italia

Il dato è quello per cui oggi la Figc ha consegnato all’Uefa il dossier finale per ospitare in Italia gli Europei di calcio 2032. Questo significa che proceduralmente nell’arco dei prossimi mesi il massimo organismo calcistico europeo analizzerà gli elementi a supporto della candidatura. E ci sono novità: nel corso del comitato esecutivo in programma il prossimo 10 ottobre, la Uefa poi renderà nota la sede degli Europei del 2028 e del 2032.

Gravina: “Straordinaria opportunità”

Attenzione: la concorrenza è agguerrita perché c’è una “new entry” di peso assoluto ed il paese concorrente dell’Italia per il 2032 è la Turchia. “È una straordinaria opportunità per l’Italia”: così ha voluto commentare la notizia Gabriele Gravina, presidente della Figc che spera moltissimo in un assenso a nostro favore.