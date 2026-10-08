"Fatti i cazz*** tuoi", Cruciani disintegra il famosissimo attore statunitense

A “La Zanzara” Giuseppe Cruciani non è riuscito a trattenersi e a replicato duramente alle critiche da parte del noto attore americano Richard Gere, il quale aveva criticato le politiche migratorie del governo italiano.

Richard Gere e le critiche alle politiche migratorie del governo italiano

Nel corso di una delle ultime puntate de “La Zanzara“, Giuseppe Cruciani non è riuscito a trattenersi e ha risposto duramente alle critiche mosse dall’attore americano Richard Gere sulle politiche migratorie del governo italiano.

Il conduttore radiofonico ha per prima cosa ricordato cosa aveva detto Gere: “‘non fate come quel Paese che si chiama Italia con i Cpr, con i centri in Albania perché la paura sta sostituendo la compassione. La migrazione può essere gestita senza condizioni disumane, senza indebolire il diritto di chiedere asilo e senza trattare i diritti umani come ostacoli.'” In pratica l’attore americano sostiene che i flussi migratori possano essere governati senza compromettere il diritto d’asilo e senza considerare i diritti umani come un impedimento alle politiche di controllo delle frontiere.

Ma ecco come ha replicato Cruciano alle accuse di Gere.

La Zanzara, Cruciani esplode contro Richard Gere: “Fatti i caz*** tuoi!”

Dura è stata la replica a “La Zanzara” da parte di Giuseppe Cruciani nei confronti di Richard Gere dopo le critiche da parte del noto attore americano sulle politiche migratorie del governo italiano.

Ecco che cosa ha detto il giornalista e conduttore radiofonico: “Fatti i cazz*** tuoi. Noi gestiamo i nostri confini come ci pare. Ma guarda a te ragazzi se dobbiamo le lezioni sull’accoglienza degli attori alla Richard Gere.” E ancora: “Il signor Richard Gere già sponsor delle ong e della migrazione selvaggia che è arrivata in Italia negli anni scorsi e che continua ad arrivare… ora bisognerebbe dire al signor RIchard Gere un grossissimo e interminabile fatti i cazz*** tuoi, noi gestiamo i nostri confini come ci pare. Non attraverso le tue lezioni morali e soprattutto le tue care ong“.